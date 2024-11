Em atualização

Um homem argelino, detido na sequência de um mandado de detenção europeu, conseguiu fugir esta terça-feira de manhã de uma carrinha celular da PSP. A fuga aconteceu quando a carrinha desta polícia parou à porta do Tribunal da Relação de Lisboa, onde estava marcada uma audiência deste recluso, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

De acordo com as informações apuradas pelo Observador junto de fonte da PSP, o homem fugiu assim que foram abertas as portas da carrinha celular — utilizada para transportar reclusos. Os agentes ainda correram em perseguição, mas não conseguiram parar o homem, que chegou mesmo a tirar as algemas enquanto corria.

Até ao momento não existem informações sobre a existência de auxílio a esta fuga. No terreno, foi já montada uma operação policial para localizar o recluso.