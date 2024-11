A marca de preservativos Control, conhecida pelo marketing provocatório, removeu uma publicação nas redes sociais após receber críticas de transfobia. “O pior é quando a descascas e vês minhoca”, lia-se no post entretanto apagado das redes sociais da marca.

No X, uma utilizadora refere-se ao post enquanto “extremamente problemático” e responde a um comentário a justificar a classificação do conteúdo enquanto tal. “Várias pessoas trans (amigas e desconhecidas) que levam com a consequência da perpetuação destas ‘piadas’ estão a dormir para sempre”, refere.

As pessoas no Facebook a rir de um post extremamente problemático pic.twitter.com/A9u0TzBcbE — Catarina Matos (@catarinamatos) November 12, 2024

“Ah, transfobia logo depois do almoço, ou como saber que todo o gabinete criativo da Control é composto por homens”, refere outro utilizador no X.

Através do Instragram, a Control publicou uma mensagem a dar conta da remoção do conteúdo publicitário. “O limite do humor é um limbo de sensibilidades. O post da castanha teve graça para muitos, mas ofendeu outros tantos e esse é obviamente o nosso limite”, informou. “Agradecemos por isso a tod@s. Aos que sorriram, elogiaram, mas mais ainda aos que nos chamaram à razão. Seguimos junt@s! Love u”, acrescentaram ainda os responsáveis da comunicação da marca.