A PSP deteve dois homens suspeitos de terem assaltado mais de uma centena de carros nos últimos dias em várias zonas da Grande Lisboa, revelou esta sexta-feira à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, os dois homens, de 48 e 19 anos, foram detidos na quinta-feira por elementos da Divisão de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública e são suspeitos do crime de furto qualificado a várias viaturas.

De acordo com a PSP, os polícias iniciaram diligências tendo por base informações transmitidas por uma das vítimas que terminaram com a localização dos dois suspeitos na posse de uma viatura com matrículas falsas enquanto transportavam artigos para um armazém, na freguesia do Beato, em Lisboa.

Aquela polícia acrescenta que apreendeu ainda no local dezenas de artigos que haviam sido furtados no interior de várias viaturas.

A fonte policial afirmou que os dois detidos terão sido responsáveis por mais de uma centena de assaltos a viaturas nos últimos dias, existindo até agora prova para relacionar os suspeitos com furtos a 55 viaturas nas comarcas de Lisboa, Cascais e Sintra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A PSP indica também que os artigos recuperados foram avaliados em mais de 20 mil euros, além dos danos causados às várias viaturas, que até ao momento não foram contabilizados.

A polícia, que vai continuar com a investigação, acredita que com estas duas detenções “tenha sido reposta a tranquilidade pública pela enorme vaga de assaltos a viaturas que vinham a assolar Lisboa e comarcas limítrofes”.

Os dois suspeitos foram detidos mediante mandado de detenção fora de flagrante delito e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.