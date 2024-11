Chegou o momento do primeiro match point do fim de semana. Separados por 24 pontos, quando ainda estão 37 em disputa, Jorge Martín (Pramac) e Pecco Bagnaia (Ducati) chegaram ao último Grande Prémio da temporada, disputado em Barcelona devido à tragédia que assolou Valência, a lutar pelo título de campeão do mundo. As contas eram simples e jogavam claramente a favor do espanhol que, caso mantivesse o domínio nas corridas sprint, conquistava já o troféu neste sábado.

Num fim de semana que marca ainda o regresso de Miguel Oliveira às pistas para se despedir da Trackhouse, o português apresentou algumas dificuldades devido à lesão no punho, mas isso não o impediu de lutar pela presença na Q2 até ao fim, acabando por terminar no quarto lugar, que lhe valeu o 14.º posto na linha de partida. Nas contas do título, o bicampeão do mundo mostrou-se mais forte nos treinos e estendeu essa força à qualificação, na qual conquistou a pole position à frente de Aleix Espargaró (Aprilia) e Marc Márquez (Gresini). Martinator não foi além do quarto posto e começou na segunda linha.

“Cone de aspiração? Sim, este fim de semana, sim. Tentei ter alguém próximo ontem [sexta-feira], tentei ter alguém próximo hoje [sábado] e preciso de colocar mais motos entre mim e o Jorge [Martín]. Portanto, este era o plano e funcionou. Ele vai arrancar de quarto, por isso está muito próximo. No geral, estou contente porque penso que somos velozes em termos de ritmo, somos velozes na luta contra o cronómetro. Só temos de estar focados e preparar esta tarde [sprint]”, partilhou Bagnaia depois da qualificação.

Assim, a sprint deste sábado começou a todo o gás, com Martín e Bagnaia a trocarem de posições logo no início, mas o italiano acabou por sair em vantagem e contou com o companheiro Enea Bastianini (Ducati) a servir de tampão para o líder do Mundial. Pedro Acosta (GasGas) acabou por ser um dos azarados, embateu em Marc Márquez (Gresini) e foi forçado a abandonar. Já Miguel Oliveira não começou da melhor forma e caiu para o 17.º posto na primeira volta e para o 21.º na segunda. Na volta seguinte, Jorge atacou Enea e subiu ao segundo posto, mas o italiano respondeu na reta da meta e voltou ao segundo posto.

Na quinta volta, Martín voltou a atacar Bastianini e, apesar de ter levado a melhor, a defesa do piloto da Ducati levou Bagnaia a ficar com uma vantagem de praticamente segundo e meio na liderança. Apesar de o espanhol ter começado a acelerar, o italiano manteve a vantagem acima de um segundo e viu, na última volta, Bastianini regressar ao segundo posto. Com esta vitória e o terceiro lugar de Jorge Martín, Pecco Bagnaia reduziu a desvantagem para 19 pontos, pelo que o espanhol precisa de terminar em nono para se sagrar campeão do mundo. Miguel Oliveira recuperou na parte final e terminou na 18.ª posição.