Fernando Feijão tomou esta terça-feira posse como presidente da Federação de Triatlo de Portugal (FTP) para o ciclo olímpico 2024-2028, manifestando a vontade de trabalhar em prol do reforço do “crescimento da modalidade”.

O presidente da direção do órgão federativo que gere o triatlo nacional assumiu funções numa tomada de posse realizada no Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, e congratulou-se com o regresso a um cargo a que já ocupou entre 2012 e 2016, criticando o estado atual do organismo.

“Tinha-me apercebido de que as coisas não estavam a funcionar como as deixei, particularmente nos aspetos do crescimento da modalidade e a sua situação financeira, e uma série de pessoas ligadas à modalidade incentivaram-me, de certo modo, a que eu me candidatasse”, disse, em declarações à agência Lusa.

A lista A, encabeçada por Fernando Feijão, recolheu 52 votos, contra os 38 da lista B, liderada por Sérgio Dias, que liderava a FTP desde 2021, após reunião eleitoral para escolha de novos órgãos sociais que decorreu na sede do organismo, em Oeiras.

“Fizemos a campanha, ganhámos e cá estamos para iniciar este processo de quatro anos. Não digo que seja da oposição, até porque o Sérgio esteve comigo no primeiro mandato 2012-2016 e foi vice-presidente, desenvolveu um bom trabalho”, enalteceu o novo — e regressado — presidente da FTP.

Sérgio Dias passou a comandar os destinos da modalidade em Portugal após os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que, devido à pandemia de covid-19, aconteceram em 2021, ano em sucedeu a Vasco Rodrigues.