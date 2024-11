Siga aqui o nosso liveblog da guerra da Ucrânia

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia foi instruída, através de um telefonema durante uma conferência de imprensa, a não falar aos jornalistas sobre o alegado uso de mísseis (que Kiev diz serem intercontinentais) pela Rússia.

A CNN Internacional conta que Maria Zakharova atendeu o telefone enquanto respondia às perguntas dos jornalistas numa conferência de imprensa. Do outro lado, alguém — que a CNN não identifica — instruiu-a a não comentar o ataque na região ucraniana de Dnipropetrovsk.

O vídeo do momento está a ser partilhados nas redes sociais, incluindo no X.

‼️ During the briefing, Zakharova received a call from the Kremlin and was instructed not to comment on the strike on the Ukrainian Yuzhmash (Southern Machine-Building Plant) with an intercontinental ballistic missile. pic.twitter.com/oq5ZXSENHW

— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2024