A sentença de Donald Trump no caso Stormy Daniels, que estava prevista ser conhecida na próxima semana, foi adiada indefinidamente pelo juiz Juan Merchan do Supremo Tribunal de Nova Iorque, avança a CNN Internacional. A decisão relativa ao pedido de imunidade presidencial requerido pela defesa do Presidente eleito também foi adiada.

Os advogados de Trump têm agora até ao dia 2 de dezembro para apresentar uma moção para arquivar o caso, apesar de terem pedido uma extensão deste prazo para dia 20 do mesmo mês. Os procuradores têm uma semana para responder a esta moção, a partir do dia em que esta for entregue.

Em maio deste ano, o líder republicano foi condenado por 34 crimes relacionados com pagamentos feitos à atriz pornográfica Stormy Daniels, de modo a garantir o seu silêncio sobre a relação mantida com o magnata e para evitar prejudicar a sua primeira campanha eleitoral.