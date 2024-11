Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recept Tayyip Erdogan, conversaram este domingo por telefone sobre a cooperação económica bilateral e discutiram questões internacionais, divulgou o Kremlin num comunicado.

Segundo a nota, os dois líderes “abordaram questões da atual agenda bilateral com ênfase no aumento da eficácia da cooperação económica e comercial”. Os dois líderes, que partilham posições em relação a resolução de conflitos como no Médio Oriente, também discutiram “questões internacionais”.

Já a Presidência turca referiu que Erdogan afirmou que “o seu objetivo é melhorar a cooperação em diferentes áreas, especialmente através da expansão do volume comercial”. Além disso, o chefe de Estado turco declarou que a Turquia continuará a participar nos esforços para acabar com as tensões na região e nos processos de paz”.

Putin e Erdogan discordam sobre a guerra na Ucrânia, embora a Turquia não mantenha uma posição completamente semelhante à dos Estados Unidos e de outras potências europeias e tenha criticado a autorização ocidental para a utilização de mísseis de longo alcance por Kiev.

O último encontro entre os dois líderes aconteceu no final de outubro na cidade russa de Kazan, onde ambos participaram na cimeira do grupo BRICS, ao qual Ancara quer aderir. Cinco empresas turcas foram alvo de sanções por parte dos Estados Unidos em setembro de 2023 por fornecerem produtos e serviços a empresas russas do setor da defesa.

Numa carta enviada em agosto de 2022 aos círculos empresariais turcos, o vice-secretário do Tesouro dos EUA alertou as empresas turcas para um “risco acrescido” para as mesmas diante das “tentativas da Rússia de utilizar” a Turquia para escapar às sanções.