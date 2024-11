Cinco pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária no Aeroporto de Lisboa na posse de 92.250 doses individuais de droga, tendo ficado em prisão preventiva por decisão judicial, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes deteve, nos últimos dias, no Aeroporto de Lisboa, duas mulheres e três homens, com idades entre os 27 e os 66 anos, na posse de cerca de 92.250 doses individuais de droga, transportada para Lisboa por via aérea, e de vários milhares de euros em numerário.

A Judiciária adianta que, “caso a droga chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 80.000 doses individuais de cocaína, 11.500 doses individuais de haxixe e 740 de liamba.

A mesma fonte adianta que “parte do produto estupefaciente apreendido foi transportado no interior do organismo de um dos detidos, sob a forma líquida”.

As detenções ocorreram no âmbito de quatro ações distintas, que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de droga em território nacional, lê-se no comunicado.

As investigações prosseguem a cargo da PJ.