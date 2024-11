A videovigilância instalada há três meses na baixa da cidade de Faro já permitiu esclarecer um total de 39 crimes, contribuindo para a diminuição da criminalidade em toda a área abrangida pelo sistema.

De acordo com dados da Polícia de Segurança Pública (PSP), citada num comunicado da Câmara de Faro, a criminalidade diminuiu na zona vigiada pela rede de 41 câmaras instaladas em 32 locais da cidade, nos três meses de funcionamento.

Dado o “impacto positivo” da implementação da primeira fase do sistema operado ininterruptamente pela polícia, a autarquia e a PSP “concordaram em avançar com um projeto para o alargamento da videovigilância”, lê-se na nota.

A videovigilância na cidade de Faro foi inaugurada no final de agosto, em 32 locais selecionados pela PSP, com base no histórico de problemas e denúncias registadas, visando a prevenção de crimes e a repressão de infrações rodoviárias.

Do total de câmaras, 27 foram instaladas nas zonas de comércio e de diversão noturna e as restantes 14 nos seis principais eixos rodoviários da cidade, funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

O acesso ao sistema só está disponível a agentes treinados para o efeito e a extração de imagens apenas autorizada a agentes de investigação criminal.

Segundo a Câmara de Faro, os dados provisórios relativos a este ano revelados pela PSP, “parecem manifestar uma estabilização da criminalidade geral, violenta e grave, face a 2023”.

A criminalidade registada na cidade de Faro, relativamente aos últimos anos, “tem incidido sobre crimes de burlas informáticas e comunicações ou furtos de oportunidade, casos de extorsão, nomeadamente através da Internet ou resistência e coação sobre funcionário”, realça a autarquia.

Assim, adianta, as autoridades têm procurado promover um conjunto de ações de sensibilização e prevenção criminal, dirigidas aos escalões etários e sociais, de forma a ter impacto real na criminalidade registada.

A Câmara de Faro acrescenta que pretende reforçar a colaboração com a PSP, através de reuniões regulares de coordenação, “em prol do sentimento de confiança e segurança” da população e dos milhares de pessoas que visitam a cidade.