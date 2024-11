Nove pontos. Em cinco jornadas da Liga dos Campeões, o Benfica somou três vitórias e duas derrotas, cimentando um 14.º lugar que permite a qualificação para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados venceram o Mónaco no Principado, regressaram aos triunfos europeus depois de dois desaires seguidos e somaram a terceira vitória consecutiva de forma global.

A equipa de Bruno Lage começou a perder, empatou na segunda parte e ainda concedeu outro golo já depois de o Mónaco ficar reduzido a dez elementos após expulsão de Wilfried Singo por acumulação de cartões amarelos. Em quatro minutos, porém, os encarnados conseguiram dar a volta ao resultado e carimbar a vitória com golos de Arthur Cabral e Amdouni, que tinham saltado do banco de suplentes.

Há 11 anos que o Benfica não conseguia ganhar a equipas da Ligue 1, sendo que o último triunfo tinha sido já em 2013 e contra o Bordéus na Liga Europa, e mantém-se invictos perante o Mónaco, com duas vitórias e um empate em três duelos. Com os três marcados esta quarta-feira, os encarnados chegaram ainda aos 50 golos esta temporada, com 18 jogos, sendo que 14 foram apontados nas últimas três partidas.

11 anos depois, o Benfica volta a vencer em ???????? França: o seu último triunfo em terras gaulesas tinha sido em 2013, frente ao Bordeaux, na Liga Europa ⚠ Benfica continua invicto frente ao Monaco: 3 jogos, 2 vitórias e um empate pic.twitter.com/ulTUo5j7JB — Playmaker (@playmaker_PT) November 27, 2024

Bruno Lage estava eufórico depois do apito final, reunindo toda a comitiva numa roda no relvado e protagonizando um discurso aceso e confiante. “Confiem! Confiem, a gente precisa de todos. Demonstração de força! Vamos embora com tudo. Vamos fazer uma época do c******!”, gritou o treinador. Mais tarde, na zona de entrevistas rápidas, fez uma breve análise ao que se passou no Principado.

“Começámos a pensar logo no intervalo naquele espaço entrelinhas. Com o Florentino amarelado pensei em fazer a alteração, mas achei que podia acalmar a equipa e dar confiança e transformar o nosso sistema com dois, com o Arthur na frente e o Amdouni entrelinhas. Optámos por manter e depois fizemos as alterações. Porque no treino vamos sentindo o momento dos jogadores. Apesar de termos pouco tempo de treino, os jogadores têm dado boa resposta, com o tempo vamos conhecendo-nos melhor, eles adaptam-se aos colegas. Completamente satisfeito com o que têm feito. Foi uma noite muito boa, num estádio e com um adversário muito difícil. Foi a primeira derrota deles nesta competição. Ficam-nos bem estes nove pontos e agora é olhar para o Arouca. Tentei transmitir já aos jogadores que é importante dar sequência a este momento no Campeonato”, começou por dizer.

O discurso de Lage no fim do jogo ????#DAZNChampions pic.twitter.com/y370hf3fRC — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 27, 2024

Mais à frente, o treinador encarnado garantiu que procura sempre “estar o mais calmo possível”. “Foi um jogo muito emotivo, até com golos anulados dos dois lados. Aquilo que nos satisfaz é que foi uma vitória de equipa. Foi em equipa que conseguimos ganhar, quer o onze que começou, quer quem entrou. Interpretaram muito bem e deram estes saborosos três pontos. Continuem a confiar no que vão fazendo diariamente, vamos precisar de todos, isto é mais um exemplo disso. Os três pontas de lança marcaram, são três pontos bons para nós”, acrescentou, comentando depois a exibição de Di María.

“Todos eles são decisivos. Tenho falado com os pontas de lança, temos trabalhado muito com eles nestes três meses, para terem determinados movimentos, que depois os colegas os vão encontrar. É sobre isso que trabalhamos. O Di María está a fazer uma época muito boa e o que espero dele é disto, rendimento. É um excelente homem. Está a levar todas as decisões que tomo de uma forma muito tranquila. Esta também é uma forma de liderar. Confiar em toda a gente, mas acima de tudo é a equipa, as minhas ideias e o que penso. Eles têm respeitado e isso dá-nos esta satisfação de ter um plantel sempre disponível para vencer”, terminou.

Os números de Di Maria no jogo frente ao Monaco, ele que foi a figura, com 2 assistências ⚠ Nos 3 últimos jogos, Di Maria marcou 5 golos e fez 3 assistências pic.twitter.com/JRuSFGYo0p — Playmaker (@playmaker_PT) November 27, 2024

Já Di María, que fez as duas assistências para os dois golos da reviravolta, lembrou que “a Champions é a Champions”. “Todos os jogos são difíceis, nenhum é fácil. Hoje viu-se. Fizemos um grande jogo. Ganhei o prémio de melhor jogador em campo, mas não estou contente porque falhei um golo fácil e podíamos ter dado a volta à partida muito mais rápido. Mas estou contente pela vitória. Fora e em casa, em qualquer parte do mundo, jogamos sempre em casa. Estamos muito agradecidos pelo apoio”, atirou o avançado argentino.