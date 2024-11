A presidente da Comissão Europeia defendeu esta quarta-feira que os agricultores e pescadores da União Europeia (UE) têm de receber salários justos e adequados, falando na apresentação e votação da equipa para os próximos cinco anos.

Os setores da agricultura e das pescas, salientou Ursula von der Leyen, discursando perante o Parlamento Europeu (PE), são “os que mais sofrem as consequências das alterações climáticas e merecem condições de concorrência equitativas e que o seu trabalho árduo seja recompensado”.

Os trabalhadores de ambos os setores — que, salientou a líder do executivo comunitário, fornecem “os alimentos com a maior qualidade no mundo” -, merecem toda a ajuda para a proteção da natureza.

Os agricultores da UE têm-se manifestado contra a quebra de rendimentos, o excesso de burocracia e a escassez de ajudas face aos fenómenos climáticos extremos, levando Bruxelas a aprovar medidas e a alterar as regras da Política Agrícola Comum.

Recentemente, agricultores em França e na Polónia têm saído às ruas para contestar o acordo comercial UE-Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), que integra uma secção sobre agricultura, cujas negociações fecharam em 2019 mas não está ainda adotado.

Segundo dados de Bruxelas, apesar da importância da produção alimentar, o rendimento dos agricultores é cerca de 40% inferior ao rendimento das atividades não agrícolas.