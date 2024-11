A crise continua a adensar-se para os lados do Dragão. Depois de três derrotas consecutivas, o empate aparece na Bélgica e aumenta para quatro o número de jogos do FC Porto sem vitórias, igualando o registo de fevereiro de 2021. Para além disso, a equipa de Vítor Bruno vai voltar a entrar em campo na próxima segunda-feira 29 dias depois da última vitória que, por esta altura, remonta ao jogo com o Estoril, a 3 de novembro (casa, 4-0). Na deslocação ao reduto do Anderlecht, os azuis e brancos até acabaram com a malapata de derrotas e nenhum golo em casa do rival, mas desperdiçaram duas vezes a vantagem (2-2).

No final da partida, os mais de mil adeptos que conseguiram bilhete de entrada no Lotto Park, em Bruxelas, voltaram a mostrar a sua insatisfação para com a equipa portista. No momento em que os jogadores e equipa técnica se dirigiram para junto dos adeptos para agradecer o apoio, a massa associativa recebeu o plantel com cânticos insultuosos e lenços brancos dirigidos a Vítor Bruno, retrata a TVI. O jornal O Jogo acrescenta que os adeptos pediram aos jogadores para “jogarem à bola”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com os dois golos sofridos esta quinta-feira, os dragões sofreram dois ou mais golos pela oitava vez esta época, em 20 jogos. Por esta altura, o FC Porto leva dez golos sofridos na Liga Europa em apenas cinco encontros, registo que supera os números da temporada passada… na Liga dos Campeões (nove golos em oito jogos). Para além disso, os portistas têm agora dez golos sofridos nos últimos quatro jogos e o saldo global da temporada aponta para 23 golos sofridos, o pior registo desde 1998/99 (os mesmos 23 golos nos primeiros 20 jogos).

O registo defensivo do ???? FC Porto esta época: 23 golos sofridos em 20 jogos – o pior desde 1998/99 (também 23 golos sofridos nos 20 primeiros jogos) pic.twitter.com/VNi2tZTlmp — Playmaker (@playmaker_PT) November 28, 2024

“É uma fase em que o futebol, o jogo, está a ser demasiado cruel connosco. Toda a mínima ocasião acaba por penalizar-nos. Fizemos o golo, sofremos, fomos atrás, colocámo-nos em vantagem, depois há pequenos erros… são fases, é um ciclo. Temos de ter uma força gigante para passar por cima deles e trabalhar muito. Só se conquista algo com muito trabalho, muita crença e em cima da dor. Já devíamos ter nove pontos, mas temos cinco e há três jogos em disputa. Temos de nos agarrar ao que temos de fazer e olhar já para segunda-feira [jogo contra o Casa Pia]”, assumiu o treinador na flash-interview da SportTV.

“Hoje [quinta-feira] competimos, fomos intensos e apaixonados pelo jogo. Nunca nos encolhemos, olhámos sempre o adversário de igual para igual. O pensamento era vincular os jogadores com máxima atitude, paixão e crença na vitória. A equipa não deixou de acreditar e é isso que me alimenta. Só se pode pensar em ganhar. Andámos muito perto e acho que a vitória seria claramente justa. Está-nos a custar um bocadinho cada erro que cometemos. Está a penalizar em demasia. Temos de dar passos em frente no sentido de maturar”, concluiu.