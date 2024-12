Dois aviões da companhia aérea Latam chocaram esta terça-feira de manhã na pista do aeroporto de São Paulo/Congonhas, no Brasil. O acidente aconteceu a uma velocidade baixa, não tendo causado feridos nem atrasos ou cancelamento de voos.

Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível ver o aparelho que tinha como destino Campo Grande a tocar com a asa na cauda da segunda aeronave, que estava parada. O acidente causou avarias nos dois aviões.

????BRASIL: Dois aviões da Latam colidiram na manhã desta terça-feira (3) no aeroporto de Congonhas durante a movimentação. O acidente ocorreu quando um Airbus A-320 taxiava e atingiu um Airbus A-319 que iniciava o pushback. A aeronave A-319 sofreu danos na traseira, com parte da… pic.twitter.com/wHJDKhgXqQ — CHOQUEI (@choquei) December 3, 2024

“O evento não colocou em risco nenhum dos passageiros e tripulantes de ambos os aviões, que foram desembarcados normalmente e em total segurança”, avançou a empresa em comunicado, citado na CNN Brasil.

“As aeronaves foram encaminhadas para inspeções de manutenção e todos os clientes serão reacomodados para outros voos da companhia. A Latam colabora com as investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para o esclarecimento do evento.”

Por fim, a Latam “lamenta os transtornos e ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.