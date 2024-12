Henrique Granadeiro, ex-líder da Portugal Telecom, tinha escapado ao julgamento com a decisão instrutória, mas a Relação de Lisboa pronunciou-o por cinco crimes. Granadeiro alegou uma inconstitucionalidade no acórdão, mas sem êxito.

Por duas vezes, Henrique Granadeiro tentou anular a pronúncia para julgamento por cinco crimes no processo Operação Marquês; por duas vezes, o Tribunal Constitucional (TC) rejeitou os argumentos da defesa do ex-gestor da Portugal Telecom (PT). Henrique Granadeiro vai mesmo ter de responder em julgamento por um crime de corrupção, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada, conforme ditou a pronúncia de 25 de janeiro de 2024 da Relação de Lisboa.

Segundo apurou o Observador, a defesa de Henrique Granadeiro começou por recorrer contra a decisão de o levar a tribunal, mas os conselheiros do Palácio Ratton emitiram uma decisão sumária de não tomar conhecimento do objeto do recurso.

Na base dessa decisão sumária esteve o facto de Granadeiro não ter suscitado na Relação de Lisboa a alegada inconstitucionalidade da norma segundo a qual “o Tribunal, ou a autoridade judiciária competente, está legalmente dispensado de ponderar se os factos com que o arguido não foi confrontado eram ou não factos essenciais para a sua defesa e para a acusação”.

Ou seja, para que o TC pudesse analisar essa suposta inconstitucionalidade, ela teria de já ter sido invocada antes junto da Relação de Lisboa, pelo que não foi admitido “por ilegitimidade do recorrente”.

Granadeiro critica o Constitucional na reclamação para a conferência

O antigo chairman da PT não desistiu perante a primeira rejeição e apresentou no dia 16 de abril de 2024 uma reclamação para a Conferência da 3.ª Secção do TC, assegurando que a inconstitucionalidade já tinha sido levantada e que agora isso era feito de forma mais explícita. A defesa invocou mesmo que não era um caso de se julgar “alhos” e ser confrontado com “bugalhos” no processo.

“O rigor cirúrgico descontextualizado e afastado do fim a que se destina transformar-se-ia numa criticável obsessão pelo formalismo vazio”, criticou a defesa de Granadeiro.

A decisão do TC não tardou muito a chegar, com o indeferimento da reclamação no passado dia 5 de junho. “É no requerimento de interposição do recurso que se delimita o respetivo objeto em termos definitivos e irremediáveis, não sendo consentida qualquer modificação”, lê-se no acórdão assinado pelos conselheiros Afonso Patrão (relator), Carlos Medeiros de Carvalho e José João Abrantes.

Resta concluir, como se decidiu na decisão reclamada, que em momento algum o tribunal a quo foi confrontado com a questão de inconstitucionalidade”, lê-se no acórdão.

O acórdão transitou em julgado no dia 21 de junho e o processo já tinha sido devolvido à Relação a 8 de abril, devido ao efeito devolutivo aplicado ao recurso.

Contudo, tal como os restantes 17 arguidos pronunciados — por um total de 118 crimes — pelas desembargadoras Raquel Lima, Madalena Caldeira e Micaela Rodrigues em janeiro, Henrique Granadeiro só pode começar a ser julgado quando acabar a litigância do ex-primeiro-ministro José Sócrates (e do seu primo, José Paulo Pinto de Sousa). Os recursos, reclamações e incidentes do ex-primeiro-ministro têm atrasado a tramitação dos autos para julgamento.

No entanto, como o Observador explicou aqui, o julgamento da Operação Marquês estará à distância de um recurso do seu arranque na primeira instância, após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) ter imposto a admissão de um recurso do primo de Sócrates inicialmente recusado.

Os oito crimes que passaram a zero e depois a cinco

Henrique Granadeiro foi acusado pelo Ministério Público (MP) em outubro de 2017 da alegada prática de oito crimes: um de corrupção passiva, um de peculato, um de abuso de confiança, dois de branqueamento de capitais e três de fraude fiscal qualificada. Para o MP, o antigo gestor da PT (tal como Zeinal Bava) teria recebido pagamentos entre 2006 e 2010 para agir de acordo com os interesses de Ricardo Salgado e do BES, que era então um dos maiores acionistas da empresa de telecomunicações.

Porém, a recusa em aplicar o conceito de funcionário a Henrique Granadeiro, por ser gestor de uma empresa privada como a PT e não de uma empresa pública, foi essencial para afastar a acusação do crime de corrupção passiva na decisão instrutória assinada pelo juiz Ivo Rosa a 9 de abril de 2021. Com esse entendimento, caíram também os crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal (além das imputações de peculato e abuso de confiança). Em suma, não sobrou nenhum dos oito crimes imputados a Granadeiro.

Para a Relação de Lisboa, o entendimento foi, porém, muito diferente. Em poucas páginas, as desembargadoras Raquel Lima, Madalena Caldeira e Micaela Rodrigues desmontaram a tese de Ivo Rosa. Lembraram que a PT não era uma empresa privada qualquer, mas uma companhia concessionária de serviço público (e onde o Estado detinha uma golden share) e que o relevo social dessa circunstância justificava equiparar os gestores ao estatuto de funcionário numa perspetiva penal.

Com efeito, a qualidade de “funcionário” é um elemento tipo do crime de corrupção passiva (e de peculato), sem a qual não pode ser imputado a um arguido. E as desembargadoras recorreram até à ironia para sustentar o conceito de funcionário de Granadeiro (e Bava) no acórdão proferido em janeiro.

A dada altura, na leitura do processo, é necessário um esforço no sentido de ter presente que os arguidos Zeinal Bava e Henrique Granadeiro são funcionários da PT. Com a sua conduta parecem depender do BES”

O resultado dessa decisão? Henrique Granadeiro passou a ter de responder em julgamento no processo Operação Marquês por cinco crimes: um de corrupção, dois de branqueamento (ambos em coautoria com Ricardo Salgado) e dois de fraude fiscal relativamente ao IRS dos anos 2011 e 2012.

Uma suspeita de 20 milhões de euros e o lado “chique” de ter conta na Suíça

A investigação do MP, liderada pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), apurou que Granadeiro terá supostamente recebido cerca de 20 milhões de euros através da Espírito Santo Enterprises, apontada como o “saco azul” do Grupo Espírito Santo.

A justificar o pagamento dessas verbas, por indicação de Ricardo Salgado, estaria a oposição do gestor à compra da PT na oferta pública de aquisição lançada em 2006 pela Sonae, que acabaria por fracassar no início de 2007. O dinheiro terá sido ainda entregue para favorecer os interesses do BES nos negócios da operadora, nomeadamente com a venda da brasileira Vivo e a compra da Oi.

Interrogado pelo MP ainda durante a fase de inquérito, Henrique Granadeiro chegou a explicar a conta por onde passaram estas verbas dizendo que, na altura, “era chique ter uma conta na Suíça”.

As magistradas da Relação de Lisboa não partilharam essa visão e defenderam que “não foi inocente a preferência por sediar estas contas bancárias na Suíça”.

Segundo o acórdão de janeiro de 2024, “a proteção do sigilo bancário estava envolta numa blindagem legal dificilmente comparável, e era conhecida por isso mesmo, transmitindo uma segurança extra aos arguidos“. Ou seja, havia razões para recuperar a imputação de branqueamento e, consequentemente, de fraude fiscal.

Em março de 2017, Henrique Granadeiro viu a Justiça arrestar os valiosos terrenos da Herdade do Vale do Rico Homem, propriedade de uma empresa por si detida maioritariamente, que produz uma marca de vinho com o mesmo nome da quinta. Isto aconteceu depois de Ricardo Salgado e do próprio Granadeiro terem afirmado nos autos da Operação Marquês que a sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises tinha adquirido uma parte da sociedade que detém aquela quinta vinícola.

Ricardo Salgado justificou os cerca de 25,7 milhões de euros transferidos entre 2007 e 2012 pela Espírito Santo (ES) Enterprises para a conta suíça de Henrique Granadeiro com serviços que o ex-presidente da Portugal Telecom tinha prestado ao GES na área agrícola e também com a aquisição de uma parte da empresa que detém a Herdade do Vale do Rico Homem — uma das várias explorações vinícolas detidas por Henrique Granadeiro.

Tendo a origem alegadamente ilícita de tais fundos — o MP imputa a Granadeiro um crime de corrupção e dois crimes de fraude fiscal qualificada e dois crimes de branqueamento de capitais à conta desse pressuposto —, o procurador Rosário Teixeira avançou para a promoção da apreensão da Herdade do Vale do Rico Homem, tendo o juiz de instrução Carlos Alexandre validado a mesma.