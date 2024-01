Podem Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, gestores de uma empresa privatizada, ser considerados “funcionários” perante a lei, como se de uma empresa pública se tratasse?

O argumento, levantado pelas defesas na fase de instrução, foi fundamental para o juiz Ivo Rosa deixar cair os crimes de corrupção passiva de que ambos estavam acusados na Operação Marquês, já que a qualidade de “funcionário” é um dos elementos tipo desse crime, sem o qual essa corrupção passiva não pode ser imputada a nenhum arguido. Em abril de 2021, o magistrado concluiu que não: Bava e Granadeiro eram apenas gestores de uma empresa privada, escolhidos pelos maiores acionistas, também eles privados. E, por isso, a imputação feita pelo Ministério Público não fazia sentido.

Então porque é que num outro processo — o Face Oculta — os juízes do Tribunal da Relação do Porto consideraram o contrário no caso de arguidos que exerciam funções na EDP, uma empresa também privatizada, justificando a decisão com o contrato de concessão de serviço público ligado ao fornecimento de energia? A pergunta, colocada pelo Ministério Público no recurso da Operação Marquês, acabou por fundamentar a decisão da Relação de Lisboa, que esta quinta-feira deu razão à acusação: sim, escreveram as três juízas, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro eram gestores de uma empresa privada, mas não de uma empresa privada qualquer. A Portugal Telecom, privatizada, mantinha um contrato de concessão de serviço público e o “relevo social” desse serviço público (que se estendia a todo o grupo) justifica que, como no Face Oculta, os gestores sejam equiparados ao estatuto de funcionário do ponto de vista penal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.