Como Salgado terá pago cerca de 50 milhões de euros para Bava e Granadeiro comprarem dívida de empresa falida dos Espírito Santo

Texto original publicado a 12 de Outubro de 2017 a propósito do despacho de acusação da Operação Marquês e que foi adaptado em 2 de julho de 2025

Quando um processo tem José Sócrates como principal arguido e litigante — todos os restantes arguidos passam para plano secundário. Mesmo quando estamos a falar de dois gestores que foram dos homens mais poderosos e influentes de Portugal, como foi o caso de Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, ex-líderes daquela que foi a principal empresa da economia nacional chamada Portugal Telecom (PT).

Bava e Granadeiro foram igualmente acusados e pronunciados pelo crime de corrupção passiva — o mesmo que José Sócrates. E até partilham o alegado corruptor ativo com o ex-primeiro-ministro mas por razões diferentes: Ricardo Salgado, o ex-presidente executivo do BES que era o principal acionista privado da PT.

Mas o crime de corrupção não é o único ilícito pelo qual os dois gestores vão responder em tribunal. Henrique Granadeiro vai ser julgado por um total de cinco crimes: além do crime de corrupção passiva, foi igualmente pronunciado por dois crimes de branqueamento de capitais e dois crimes de fraude fiscal qualificada. Enquanto Bava vai responder apenas por três crimes no total: um crime de corrupção, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal qualificada.

Afinal, como é que os dois gestores receberam cerca de 50 milhões de euros (praticamente metade para cada um) por ordens de Ricardo Salgado? E qual o motivo que o Ministério Público lhes imputa para alegadamente terem feito um pacto criminoso com Salgado? Já poucos se recordam mas a queda do Grupo Espírito Santo e do BES arrastou a PT — e muito por culpa dos investimentos financeiros da empresa de telecomunicações em produtos financeiros do BES do GES.

GES ganhou cerca de 8,4 mil milhões de euros com a PT

Quando a PT caiu — e foi tomada pelos brasileiros da Oi que a venderam aos franceses da Altice — muito se escreveu sobre as forma como os acionistas portugueses se tinham alimentado da Portugal Telecom. Ou seja, empresas que eram acionistas também eram, ao mesmo tempo, fornecedores da PT.

Mas nenhum acionista lucrou tanto com a PT, como o GES. Entre pagamentos por serviços prestados, recebimento de dividendos e utilização da tesouraria da PT para uma concentração de investimentos financeiros em títulos de dívida do BES e do GES, o Grupo conseguiu uma receita total de cerca de 8,4 mil milhões de euros entre 2001 e 2014.

Uma autêntica relação predadora à módica quantia anual em termos médios de 600 milhões de euros que levou o MP a escrever no despacho de acusação que “o arguido Ricardo Salgado capturou” a “estratégia e a gestão do Grupo Portugal Telecom” e submeteu-a “à sua estratégia para o Grupo Espírito Santo”.