Operação Marquês. José Sócrates está apenas a um recurso do início do julgamento

Os autos da Operação Marquês são um labirinto processual — muito devido à intensa litigância do arguido José Sócrates. Mas os tribunais superiores estão, finalmente, a encontrar uma luz ao fundo do túnel. E para tal tem sido decisiva a aplicação do artigo 670.º do Código de Processo Civil (CPC) contra as manobras dilatórias. É por isso que Sócrates e os restantes 17 arguidos individuais pronunciados a 25 de janeiro estão a apenas um recurso de serem finalmente julgados.

Depois de o desembargador Francisco Henriques ter decidido aplicar o artigo 670.º do CPC pela primeira vez na Operação Marquês, apenas dois incidentes impediam a baixa dos autos para a primeira instância: os incidentes de recusa interpostos por Sócrates no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e uma reclamação do José Paulo Pinto de Sousa para o STJ sobre a rejeição da admissão de um recurso.

Ora, os incidentes de recusa de José Sócrates foram rejeitados pelo STJ no passado dia 28 de novembro, com o tribunal a seguir os passos do desembargador Francisco Henriques e a aplicar o art. 670.º do CPC. Mas a reclamação do primo do ex-primeiro-ministro foi aceite — e é precisamente este último incidente que está a impedir a baixa dos autos.

O que significa que o desembargador Francisco Henriques vai ter que admitir o recurso de José Paulo Pinto de Sousa. Mas tem duas opções à sua disposição na admissão do recurso para forçar a baixa dos autos para que o julgamento comece em breve: ou aplica o efeito devolutivo ou aplica novamente o art. 670.º para que o recurso seja tratado num processo à parte.

A alternativa é o recurso do primo de José Sócrates ter efeito suspensivo e o processo ter de esperar pela decisão do STJ.

Como a Justiça está a combater a “óbvia evidência” das manobras dilatórias de Sócrates

O conteúdo da última decisão tomada pelo STJ, no passado dia 28 de novembro, é uma boa metáfora processual do que tem sido a litigância intensiva de José Sócrates e de como a lei pode permitir inúmeros obstáculos a uma simples decisão.

Estava em causa um simples requerimento de incidente de recusa de dois desembargadores, ao qual a defesa de José Sócrates conseguiu juntar um juiz conselheiro — no final, o que estava em causa era a rejeição de três juízes, e não de dois. Como também estavam em causa inúmeras nulidades, às quais o advogado Pedro Delille acrescentou sucessivos requerimentos e reclamações.

Dito de outra forma: Sócrates apresentou um incidente de recusa a 29 de maio, juntou-lhe mais dois requerimentos a 2 e a 25 de julho e, no dia em que o STJ se preparava para tomar uma decisão final (26 de setembro), ainda alegou factos novos (que eram falsos) que obrigaram o conselheiro relator Celso Manata a parar tudo e a consultar a Relação de Lisboa para concluir que o ex-primeiro-ministro não tinha razão.

Daí que a conferência da 5.ª Secção do STJ tenha concluído que resulta “com óbvia evidência” da “tramitação dos presentes autos” que o “arguido [José Sócrates] pretende atrasar o mais possível o trânsito em julgado na decisão proferida a 20 de junho de 2024 e, assim, obviar igualmente a que o processo que corre termos no Tribunal da Relação de Lisboa — no qual o incidente de recusa que deu origem no presente processo foi apresentado — prossiga os seus termos normais”. É isso que se pode ler no acórdão do STJ de 28 de novembro a que o Observador teve acesso.

Ou seja, os conselheiros Celso Manata, Agostinho Torres e Vasques Osório entendem que José Sócrates está a utilizar meios que a lei não permite para impedir a execução da decisão de pronúncia para julgamento da Operação Marquês tomada no passado dia 25 de janeiro de 2024 — há pouco mais de 10 meses.