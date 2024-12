Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

Os proprietários e administradores de um dos casinos online mais populares na Ucrânia — Pin-Up — estão a ser investigados por, alegadamente, colaborarem com a Rússia, partilhando informação sobre os seus utilizadores ucranianos, incluindo soldados a combater em território russo.

Os gestores do casino são cidadãos russos e terão recolhido dados pessoais e informações sobre a localização dos seus utilizadores, incluindo de militares das Forças Armadas ucranianas e de outras formações militares. A informação foi divulgada pelo Departamento Estatal de Investigação e a Procuradoria-Geral ucraniana esta quinta-feira, citados pelo The Kyiv Independent.

Os indivíduos associados ao casino operam em Luhansk, região ocupada pela Rússia, contribuindo fiscalmente para o governo russo, bem como para o financiamento do complexo militar-industrial e da ofensiva armada contra a Ucrânia.

Um dos suspeitos, que “controla o funcionamento do casino online”, tem financiado uma organização que auxilia veteranos russos que combateram na Ucrânia desde a invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022.

Em maio passado, um tribunal em Kiev decidiu pela apreensão das contas do casino online visado e aprovou a transferência de cerca de 60 milhões de euros dos ativos apreendidos da empresa para uma agência estatal ucraniana que, por sua vez, utilizou esses fundos para comprar obrigações militares. Apesar de bloqueada na Ucrânia, a Pin-Up continua a operar na Rússia, território onde circulam soldados ucranianos a combater.

Em abril, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impôs restrições aos casinos online na Ucrânia — principalmente por causa dos soldados ucranianos que ficaram viciados em apostas online enquanto combatiam. “Os militares estão longe das suas famílias pelo terceiro ano, em condições de stress e sem possibilidade de descanso total, pelo que são especialmente vulneráveis do ponto de vista psicológico, para muitos, o jogo torna-se a única forma de lidar com o stress”, lia-se no texto da petição enviada às autoridades ucranianas por Pavlo Petrychenko, um militar que lutou por controlos rigorosos aos casinos online.

Zelensky assinou então um decreto em que aprovou restrições à publicidade a apostas online, proibindo o acesso a casinos online aos militares enquanto a lei marcial estiver em vigor no país.