Após ter sido noticiado que as imagens de videovigilância que mostrariam os alegados insultos de Paulo Rangel a militares em Figo Maduro tinham sido apagadas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as “regras” foram cumpridas porque não houve nenhum pedido para que esses registos fossem preservados além dos 30 dias previstos.

“Aquilo que vi hoje explicado pelo General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea [Cartaxo Alves] é que há um período de tempo durante o qual se guardam imagens. A menos que haja uma iniciativa judicial ou de outra natureza equiparável, o que não houve. Se as regras são que ao fim de determinado tempo não se guardam [as imagens], não se guardam. Que havemos de fazer? É uma regra geral que se aplica“, afirmou o Presidente da República.

As declarações do chefe de Estado, que foram transmitidas pela RTP, foram feitas depois de o Correio da Manhã ter avançado que a Força Aérea Portuguesa apagou as imagens dos alegados insultos do ministro dos Negócios Estrangeiros aos militares no dia 4 de outubro, quando estava em Figo Maduro para receber portugueses que regressavam do Líbano.

O Correio da Manhã, que cita fontes militares que falaram sob condição de anonimato, avançou este sábado que as imagens foram apagadas do sistema por não ter sido dada nenhuma ordem contrária ao cumprimento do prazo de preservação de 30 dias — que terá sido estabelecido para garantir a proteção de dados.

Na altura da polémica em Figo Maduro, Paulo Rangel negou os insultos aos militares e disse ser “absolutamente falso” que tivesse exigido acesso a um “lugar não seguro” aeroporto militar de Figo Maduro. “São factos falsos, absolutamente falsos”, disse o ministro, que adiantou que o “incidente ficou resolvido logo na altura”.

Apesar de negar ter proferido insultos aos militares, Paulo Rangel será ouvido no Parlamento para esclarecer o que aconteceu em Figo Maduro, numa audição pedida pelo PS e pelo Chega.