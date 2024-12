A PSP tem, esta manhã, em curso uma operação para deter os suspeitos dos tumultos no bairro da Portela de Carnaxide, Oeiras, que ocorreram na noite de 22 para 23 de outubro — pouco depois do incidente que levou à morte de Odair Moniz, no bairro da Cova da Moura. Segundo a CNN, a operação Ares já levou à detenção de três pessoas.

A PSP levava quatro mandatos de detenção para executar. Um dos suspeitos ainda não foi localizado. A PSP está a atuar em dois processos distintos: um relacionado com os tumultos e outro com um crime de tentativa de homicídio qualificado — disse o comissário da PSP de Oeiras, Thó Monteiro, em declarações à CNN — que estará relacionado com um esfaqueamento que ocorreu durante os tumultos, quando um jovem que tentava impedir a vandalização de carros foi atacado por um dos desordeiros, tendo ficado ferido com gravidade.

A investigação da equipa de investigação criminal da PSP de Oeiras (que conduz a operação) já permitiu identificar a maioria dos suspeitos envolvidos. Serão todos membros de um gangue juvenil, há muito conhecido da polícia e cujos membros têm um extenso cadastro criminal.

Os agentes levavam ainda mandados para várias buscas domiciliárias no bairro.

No dia seguinte à morte de Odair Moniz, estes jovens incendiaram caixotes do lixo, carros e ainda um autocarro da Carris no bairro da Portela — que, apesar de pertencer ao concelho de Oeiras, se situa na fronteira com o concelho da Amadora e com o bairro do Zambujal, onde Odair Moniz vivia.

Os mesmos jovens são ainda suspeitos de terem agredido com gravidade dois outros jovens que tentaram impedir a vandalização de viaturas no interior do bairro da Portela. Um dos agredidos foi esfaqueado várias vezes e entrou em paragem cardiorrespiratória — uma situação revertida no hospital.