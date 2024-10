Em atualização

Os moradores do Bairro do Zambujal, Amadora, estiveram esta tarde numa vigília em homenagem a Odair Moniz, o homem de 43 anos morto pela PSP na madrugada de segunda-feira. Ouviu-se o rebentamento de alguns petardos e disparos isolados para o ar, enquanto os residentes se juntavam para pedir “justiça”, defendendo que a polícia “disparou a matar”. O corpo de intervenção da PSP chegou ao bairro quando faltavam poucos minutos para as 17h para “dissuadir” momentos como os da noite de segunda-feira.

Jaiza Sousa foi uma das moradoras que participou na vigília. De megafone na mão, é uma das que dá o mote às palavras de ordem do grupo. Ao Observador, diz que Odair Moniz era um “homem pacífico”, “amado por todos da comunidade”. A mulher acredita que a atuação da polícia, na madrugada de segunda-feira, foi “mais do que desproporcional” e que o “polícia que disparou fê-lo para matar”.

Reunidos junto a um café do bairro, perto daquele onde Odair Moniz trabalhava, o desagrado com a presença da comunicação social era evidente, logo após o final da vigília, que durou cerca de uma hora e meia. Muitos recusavam-se a falar. Alguns dos membros da associação de moradores aconselhavam as equipas de reportagem a afastarem-se do local.

Foi nesse momento que chegou a primeira equipa da PSP, uma carrinha com elementos do corpo de intervenção que se posicionou no local, mas sem qualquer intervenção. Logo a seguir chegaram mais reforços — elementos das Equipas de Intervenção Rápida da PSP — com o objetivo de “dissuadir” que com a chegada da noite o Bairro do Zambujal voltasse a dar palco a uma batalha campal entre alguns grupos de encapuzados e os elementos das forças de segurança.

Pelas 17h, um grupo de cerca de 100 pessoas de braço no ar aproximaram-se das equipas da PSP. Cortaram o movimento de uma rua, com cânticos de “justiça”, “abaixo o racismo” e “polícia racista”. “Vocês também têm filhos, deviam pensar”, gritou uma das manifestantes para os agentes, que se encontravam a alguma distância. Ao fim de pouco tempo o grupo acabou por recuar mais para o interior do bairro.

Moradores pedem justiça por Odair Moniz e que a sua morte não seja esquecida

Ao longo da tarde o Observador foi falando com alguns moradores do bairro do Zambujal. Todos eles descreveram Odair Moniz como um homem pacífico. “Ele era um amigo, um homem trabalhador, que se levantava todos os dias de manhã para vir trabalhar no café dele, juntamente com a mulher. Pai de família, amigo de todos no bairro, um homem que respeitava todo o mundo, desde o grande ao pequeno, e que era respeitado por todos”, disse Jaiza Sousa, que soube as notícias da morte de Odair pelo filho, que lhe ligou em lágrimas.

“Foi uma perda muito grande”, disse também o presidente da Partilha — Associação de Moradores do Bairro do Zambujal. “Era uma pessoa muito querida aqui para a comunidade do bairro do Zambujal. Gilberto Pinto acrescenta que era costume Odair Moniz trabalhar com a associação de moradores, ajudando a fazer as rotas para ir buscar comida às instituições com quem tinham protocolos, como a Padaria Portuguesa.

Gilberto Pinto descreve que toda a comunidade está em choque e que os protestos da noite de segunda-feira foram um “grito de revolta da população”. “O que é que estas pessoas querem? Só que se faça justiça, mais nada. Que se descubra a verdade e que se faça justiça”, afirma, acrescentando que espera que os ânimos se acalmem no bairro.

Isto é um grito de revolta da população, porque o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem podia-me ter acontecido a mim na Cova da Moura”, diz Gilberto Pinto.

Jaiza Sousa sublinha que se tratou de um crime de racismo. “Sendo a pessoa que ele era, não merecia, mas só pelo simples facto de ser negro já é bandido, já é ladrão, já é traficante”, lamenta. “Eu digo que foi propositado. Ele sabia muito bem para onde estava disparar, podia ter disparado na perna, ele disparou para matar”, afirma.

A mulher pede, como muitos outros, que se faça justiça e que este caso não fique esquecido. “Peço a Deus que seja feita justiça, para não ficar só mais um preto que é assassinado e já foi e que o caso não seja esquecido”.