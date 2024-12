A taxa de inflação em novembro acelerou para 2,5%, o que compara com os 2,3% de outubro, confirmou esta quarta-feira o INE, que manteve os dados preliminares divulgados no final do mês passado.

A inflação subjacente (sem produtos alimentares não transformados e energia) evoluiu 2,6%, mantendo o ritmo de outubro. A energia aumentou 2,1%, o que determinou o acelerar da inflação de novembro. Em novembro, indica o INE, os maiores contributos de agravamento da variação homóloga do IPC foram os bens alimentares e bebidas não alcoólicas, habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis e restaurantes e hotéis. Já as classes com contribuições negativas foram a dos acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação e o vestuário e calçado, na comparação homóloga.

O INE indica, ainda, que as rendas de habitação por metro quadrado tiveram uma subida, em termos homólogos, de 7,1% em novembro de 2024, o que compara com os 7,2% no mês anterior. “Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (7,6%)”.

A taxa de inflação média anual sem habitação ficou nos 2,1%,o que permite confirmar os dados de referência para apurar a subida das pensões. Conforme já avançado com os dados preliminares, e com base em contas do Observador, as pensões em 2025 vão subir até 3,85%, com base na atualização legal e mais o extra proposto pelo PS e aprovado no orçamento para o próximo ano de 1,25 pontos.

Assim, as pensões até dois IAS (hoje 1.019 euros, cerca de 1.045 euros no próximo ano) deverão subir pela via legal 2,6%, a que acresce o extra de 1,25 pontos, colocando o aumento em 3,85%. Por exemplo, uma pensão atual de 500 euros, se tivesse apenas a atualização legal, subiria para 513 euros. Com o adicional subirá mais 6,25 euros, para 519,25 euros.

Já as pensões entre 2 IAS (hoje 1.019 euros; 1.045 em 2025) e seis IAS (hoje 3.056 euros; 3.135 euros em 2025) deverão subir ao valor da inflação média sem habituação (2,1%) e acima de seis IAS a subida deverá rondar os 1,85%.

O aumento adicional, de 1,25 pontos percentuais, aplica-se às pensões até 3 IAS (atualmente 1.528 euros, 1.568 euros 2025). Isto significa que as pensões entre 2 e 3 IAS deverão subir 3,35%, somando a atualização legal e o adicional do PS.

O valor da inflação serve também para apurar o IAS do próximo ano. O indexante de apoios sociais deverá subir 2,6% face aos atuais 509,26 euros, o que significa que chegará a 522,5 euros. Este referencial influencia, entre outros apoios, o montante máximo do subsídio de desemprego, que deverá subir para os 1.306 euros.