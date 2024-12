O compositor Luís Tinoco venceu o Prémio Pessoa 2024, anunciou esta quinta-feira o júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra. É a terceira vez que o galardão é atribuído a uma figura da área da música, depois da pianista Maria João Pires (1989) e do compositor Emmanuel Nunes (2000).

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que “visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país”, lê-se em comunicado enviado às redações. O valor do prémio subiu este ano de 60 mil para 70 mil euros. A instituição bancária anunciou ainda que renovou o patrocínio até 2026.

A obra de Luís Tinoco “revela um sólido domínio da forma e da instrumentação, bem como a linguagem eminentemente pessoal que privilegia a comunicação afetiva com o público, sem nunca comprometer o rigor da escrita”, justificou em comunicado o júri do prémio, este ano composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pedro Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.

Licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa, mestre pela Royal Academy of Music e doutor em Composição pela Universidade de York, Luís Tinoco é autor de uma vasta obra que se distribui pela ópera e música teatral, pelo repertório de câmara e sinfónico e pelo bailado. As suas composições têm sido interpretadas pelas principais orquestras portuguesas (Sinfónica Portuguesa, Gulbenkian, Metropolitana e da Casa da Música), bem como por agrupamentos internacionais de referência como a Orquestra Filarmónica de Londres, a Orquestra Sinfónica de Seattle, a Orquestra Sinfónica Brasileira e a Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, ou ainda o Ensemble Lontano, o Quarteto Arditti, o Galliard Ensemble ou o Nouvel Ensemble Moderne.

Desde a sua primeira edição, em 1987, o Prémio Pessoa foi atribuído a 40 personalidades (em duas edições com dois premiados em simultâneo), com papel significativo na vida cultural e científica do país. Em 2023, o prémio distinguiu o cardeal e poeta José Tolentino de Mendonça.

Apenas sete mulheres receberam o Prémio Pessoa desde a sua fundação: a pianista Maria João Pires, em 1989, a artista plástica Menez (nome de Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca), em 1990, a investigadora Hanna Damásio (partilhando o prémio com António Damásio), em 1992, a historiadora Irene Flunser Pimentel, em 2007, a investigadora Maria do Carmo Fonseca, em 2010, a investigadora Maria Manuel Mota, em 2013, e a cientista Elvira Fortunato, em 2020.