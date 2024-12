Um camião de mercadorias que transportava sardinhas despistou-se e incendiou-se na madrugada de quinta-feira na Autoestrada 1 (A1) no sentido Norte-Sul em Grijó, Vila Nova de Gaia, Porto, causando um ferido ligeiro, segundo fonte da proteção civil.

“O camião despistou-se e embateu no separador central na A1, ao quilómetro 285 no sentido Norte-Sul, na freguesia de Grijó, e incendiou-se. O motorista sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao hospital”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A mesma fonte indicou que a autoestrada não estava às 06h45 totalmente cortada ao trânsito, aguardando-se a retirada do camião.

“O alerta para o acidente foi dado às 03h53 e às 04h48 o incêndio no veículo estava em rescaldo”, referiu.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, os Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, Bombeiros Voluntários da Feira, a concessionária Brisa e Guarda Nacional Republicana (GNR).