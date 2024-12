O Governo vai investir cerca de 200 milhões de euros na aquisição de doze aeronaves A-29N Super Tucano à empresa brasileira Embraer, processo que terá “forte participação da indústria portuguesa” ao nível tecnológico.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de quinta-feira, foi aprovada uma resolução “que investe cerca de 200 milhões de euros na aquisição de doze aeronaves A-29N Super Tucano, simulador de voo e bens e serviços de sustentação logística, à Embraer, S.A., e ainda a plena concretização do programa de aquisição e sustentação das aeronaves”.

Esta decisão surge na sequência de “discussões técnicas e negociais” autorizadas pelo Governo em julho, numa anterior resolução de Conselho de Ministros.

De acordo com o executivo, este projeto vai envolver “uma forte participação da indústria portuguesa em áreas altamente tecnológicas, tendo em vista a reconfiguração das aeronaves para os padrões e especificações NATO”.

Este procedimento será semelhante ao investimento feito nas aeronaves KC-390, também produzidas pela brasileira Embraer e nas quais foram introduzidas modificações para as adequar aos requisitos estabelecidos pelas alianças das quais Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, Nações Unidas e União Europeia.

Estas modificações, certificadas pela Autoridade Aeronáutica Nacional, fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países membros da NATO ou União Europeia, com lucro para o Estado português.

Em 2019, Portugal acordou adquirir à brasileira Embraer cinco aeronaves KC-390 e um simulador, tendo já sido entregues duas, com o objetivo de substituir os Hercules C-130, por um valor de 850 milhões de euros.