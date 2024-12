As ligações ferroviárias entre as estações do Cais do Sodré e Alcântara Mar, em Lisboa, vão ser totalmente respostas no sábado, depois de um condicionamento de quase nove meses, devido a um incêndio, divulgou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal.

Devido a um incêndio ocorrido em 19 de março na subestação elétrica do Cais do Sodré, causado por uma manobra de cablagem no âmbito de obras no Metropolitano de Lisboa, a circulação ferroviária entre as duas estações tem funcionado com restrições, obrigando à redução da oferta, sobretudo nos períodos de hora de ponta.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) refere que as condições de exploração ferroviária entre o Cais do Sodré e Alcântara Mar irão ser repostas a partir de sábado, quase nove meses após o incidente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Este trabalho revestiu-se de especial complexidade dada a antiguidade dos equipamentos afetados, dificultando a sua adaptação ao que o mercado oferece. Acresce ainda o facto de os prazos de fornecimento serem bastante alargados tendo a IP desenvolvido diversos esforços junto do mercado no sentido de encontrar alternativas com tempo de reposição mais curto, tendo-se optado por uma solução modelar/contentorizada, que permitiu reduzir o prazo de execução entre 4 a 5 meses face ao inicialmente previsto”, indica a empresa.

A IP refere que os trabalhos de reparação ficaram concluídos em 6 de dezembro, tendo desde essa altura sido executados acabamentos finais de ligação à catenária.

No dia do incidente, numa nota divulgada na rede social Facebook, o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa revelou ter recebido um alerta às 08:08 para “muito fumo na subestação do Cais do Sodré, com corte imediato das linhas entre o Cais do Sodré e Alcântara”, tendo o incêndio sido dado como extinto às 08:53.

Cerca de 500 pessoas tiveram de ser retiradas pelos operacionais de dois comboios, um no sentido Lisboa-Algés e outro no sentido Algés-Lisboa.

Segundo os Sapadores, foram ainda retirados cerca de 30 passageiros de um comboio que teve de parar em frente à antiga FIL, no sentido Algés-Lisboa.