Emmanuel Macron vai comunicar aos franceses, esta sexta-feira, o nome do novo primeiro-ministro de França. Enquanto o anúncio não é oficializado, o Presidente está reunido com François Bayrou, líder do partido centrista Movimento Democrático, antigo ministro e autarca da localidade de Pau, no Palácio do Eliseu.

Por sua vez, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, antigo membro do Partido Socialista (PS) francês, Jean-Yves Le Drian, disse que recusou o cargo de primeiro-ministro. Em declarações ao semanário bretão Le Penthièvre, indicou que lhe “foi oferecido” o lugar, mas que “recusou”. “Daqui a dois anos e meio farei 80 anos”, justificou.

O anúncio do novo primeiro-ministro será feito na manhã desta sexta-feira. O Presidente francês tinha dito, na passada terça-feira, que iria divulgar o novo do chefe do governo até quinta-feira à noite, mas acabou por adiar o anúncio por algumas horas.

A escolha de um novo primeiro-ministro surge depois de o governo liderado por Michel Barnier ter sido alvo de uma moção de censura, na passada quarta-feira, em que votaram a favor os partidos da coligação de esquerda Nova Frente Popular e a União Nacional (RN).

Para a formação de um novo governo, Emmanuel Macron reuniu-se eta semana com representantes de quase todos os partidos, à exceção da França Insubmissa, pertencente à Nova Frente Popular, e a União Nacional de Marine Le Pen.

Para a nomeação do novo primeiro-ministro, o Presidente francês espera obter o aval de outros partidos de esquerda — como o Partido Socialista (PS) — e também d’Os Republicanos, uma formação partidária de centro-direita.