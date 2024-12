O novo Comité Central do PCP já teve a sua primeira reunião, que teve como resultado a eleição por unanimidade dos órgãos mais restritos do partido (que emanam do Comité Central), assim como a reeleição, também por unanimidade, de Paulo Raimundo (embora o próprio não tenha participado na sua própria votação, como é habitual).

Há poucas alterações de monta a notar na composição da Comissão Política e do Secretariado do Comité Central. Há, no entanto, dois dirigentes que ganham transversalidade: Margarida Botelho, que já fazia parte do Secretariado, entra também na Comissão Política; e Vladimiro Vale, que fazia parte do segundo órgão, entra no primeiro — Paulo Raimundo fazia parte de ambos os órgãos antes de ser escolhido como secretário-geral, uma indicação da sua importância na estrutura do partido.

Os dirigentes de topo que continuam a ter assento em simultâneo nos dois órgãos são Francisco Lopes, Jorge Cordeiro, José Capucho e Paulo Raimundo. Nomes como João Ferreira, João Oliveira e Paula Santos continuam a fazer parte da Comissão Política.

Já este sábado a composição do novo Comité Central, ligeiramente mais curto do que o anterior (passou de 128 para 125 membros), tinha sido aprovada por larga maioria (959 votos a favor, seis contra e oito abstenções). O órgão conta com uma renovação de 20% dos seus membros, sendo que a lista é proposta pelo próprio Comité Central.