Parte dos 100 anos da vida de Dennis Donovan foi dedicado ao serviço militar no 48.º Comando (Royal Marine) com o qual desembarcou em Juno Beach a 6 de junho de 1944. Foi nesta operação, ao lado do regimento canadiano North Shore (New Brunswick), que o comando completou o seu 21.º aniversário. A morte foi avançada esta quarta-feira pelo Telegraph.

Dennis Donovan fez parte do grupo de militares que, sem capacetes e apenas com boinas verdes, combateu pela libertação da França. O Ministério da Defesa britânico recorda que, “em 7 de junho, os militares lutaram de um a outro ponto forte em Langrune, onde perderam muitos homens“. Explicou também que o regimento sofreu baixas de 25 por cento nesta batalha.

Mais tarde “Dennis regressou ao Reino Unido para treinos adicionais”. Quando voltou ao campo de batalha, muitos dos seus companheiros de trincheira já teriam morrido. “A unidade então operou no rio Meuse/Maas lutando contra os alemães nos pântanos e rios do Bieschbosh até o fim da guerra”.

Em reação à morte de Dennis Donovan, um porta-voz do museu canadiano Juno Beach Centre garante ter recebido a notícia “da morte do veterano britânico com grande tristeza”.

Dennis nasceu em Stepney, Londres. Deixou a escola aos 15 anos e dedicou-se a vários tipos de trabalhos. Antes de ser convocado para servir no exército, foi um mensageiro do Porto de Londres. Aos 18 anos, em 1943, juntou-se aos Royal Marines e mais tarde ao 48.º Royal Marine Commando.