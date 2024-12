“O Cristiano continua a marcar golos atrás de golos, a bater recordes atrás de recordes e a desfrutar do que faz tão bem. Não é a primeira vez que o digo, nem será a última: para mim, será sempre o melhor jogador de todos os tempos da história do futebol”, destacou Jorge Mendes na semana passada em entrevista ao jornal italiano Tuttosport. Apesar da separação profissional com o avançado no final de 2022, altura em que o capitão da Seleção deu uma entrevista a Piers Morgan que assinou quase a “rescisão” com o Manchester United antes da ida para a Arábia Saudita, o agente nunca deixou de elogiar o número 7 como sempre fez ao longo de mais de duas décadas de trabalho. Agora, a gala dos Globe Soccer Awards mostrou que o período de relação mais fria faz parte do passado, com a dupla a trocar um forte abraço no Dubai na antecâmara da cerimónia antes de voltar assumir o habitual papel de protagonistas entre os galardoados.

Ronaldo, que no período da conferência de imprensa com Courtois falou de vários temas ligados a si e ao futebol incluindo o “seu” Sporting, Ruben Amorim e o futuro na modalidade, recebeu o prémio de Melhor Jogador do Médio Oriente do Ano e o prémio de Melhor Marcador de todos os tempos. Já Jorge Mendes, que foi um dos fundadores dos Globe Soccer Awards em 2010, foi eleito o Melhor Agente do Ano. Houve ainda mais um troféu para portugueses via Jorge Jesus, o Melhor Treinador no Médio Oriente do Ano. Sporting, Gyökeres, Vitinha, Luís Campos e Hugo Viana estavam também entre os nomeados em 2024.

De resto, esta edição acabou por ser um hino à temporada do Real Madrid, com prémios distribuídos entre Vinicius Jr. (dois), Jude Bellingham (dois), Carlo Ancelotti, Courtois, Florentino Pérez e o próprio clube. A esse propósito, neste caso em relação ao brasileiro que ganhou o prémio de Melhor Jogador do Ano, CR7 não deixou de abordar a questão da… Bola de Ouro. “Gosto de competir com os mais novos. Às vezes eles não respeitam os mais velhos mas deviam porque estamos lá para lutar com eles. Estou a gostar de ver a forma como eles têm levado as suas carreiras. O Bellingham, o Lamine Yamal, o Vinicius, que para mim deveria ter vencido a Bola de Ouro. Foi uma injustiça. Digo-o aqui à frente de toda a gente. Eles deram-na ao Rodri, que também merecia, mas ele venceu a Liga dos Campeões e marcou na final. E é por isto que eu gosto dos Globe Soccer Awards, porque dão prémios honestos”, comentou o avançado do Al Nassr.

“Se o Cristiano [Ronaldo] diz, eu acabo por acreditar que eu sou o melhor. É o meu ídolo, junto com o Neymar. É uma honra receber o prémio de melhor jogador da temporada com os meus dois ídolos aqui presentes. É uma honra para mim acompanhá-los e poder fazer grandes coisas na temporada. Receber este prémio é uma honra para mim”, salientou mais tarde Vinicius Jr., eleito também o Melhor Avançado do Ano.

Melhor Jogador do Ano

Vencedor: Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil) Nomeados: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Carvajal (Real Madrid/Espanha), Griezmann (Atl. Madrid/França), Viktor Gyökeres (Sporting/Suécia), Haaland (Manchester City/Noruega), Harry Kane (Bayern/Inglaterra), Kroos (Real Madrid/Alemanha), Lewandowski (Barcelona/Polónia), Lookman (Atalanta/Nigéria), Lautaro Martínez (Inter/Argentina), Kylian Mbappé (PSG e Real Madrid/França), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Espanha), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Portugal), Salah (Liverpool/Egito), Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Melhor Jogadora do Ano

Vencedor: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)

Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha) Nomeadas: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha), Lucy Bronze (Barcelona e Chelsea/Inglaterra), Tabitha Chawinga (PSG e Lyon/Malawi), Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega), Giulia Gwinn (Bayern/Alemanha), Lauren James (Chelsea/Inglaterra), Ewa Pajor (Wolfsburgo e Barcelona/Polónia), Salma Paralluelo (Barcelona/Espanha), Alexia Putellas (Barcelona/Espanha), Mayra Ramírez (Levante e Chelsea/Colômbia), Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica) e Glódís Viggósdóttir (Bayern/Islândia)

Melhor Clube Masculino do Ano

Vencedor: Real Madrid (Espanha)

Real Madrid (Espanha) Nomeados: Al Ahly (Egito), Atalanta (Itália), Atl. Mineiro (Brasil), Bayer Leverkusen (Alemanha), Botafogo (Brasil), Inter (Itália), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), Real Madrid (Espanha) e Sporting (Portugal)

Melhor Clube Feminino do Ano

Vencedor: Barcelona (Espanha)

Barcelona (Espanha) Nomeados: Barcelona (Espanha), Bayern (Alemanha), Chelsea (Inglaterra) e Lyon (França)

Melhor Treinador do Ano

Vencedor: Carlo Ancelotti (Real Madrid/Itália)

Carlo Ancelotti (Real Madrid/Itália) Nomeados: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen/Espanha), Carlo Ancelotti (Real Madrid/Itália), Mikel Arteta (Arsenal/Espanha), Luis de la Fuente (Espanha/Espanha), Gian Piero Gasperini (Atalanta/Itália), Pep Guardiola (Manchester City/Espanha) e Simone Inzaghi (Inter/Itália)

Melhor Médio do Ano

Vencedor: Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) Nomeados: Barella (Inter/Itália), Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Çalhanoglu (Inter/Turquia), Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha), Dani Olmo (RB Leipzig e Barcelona/Espanha), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Espanha), Fede Valverde (Real Madrid/Uruguai), Vitinha (PSG/Portugal), Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha) e Xhaka (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Melhor Avançado do Ano

Vencedor: Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil) Nomeados: Artem Dobvyk (Girona e Roma/Ucrânia), Phil Foden (Manchester City/Inglaterra), Haaland (Manchester City/Noruega), Harry Kane (Bayern/Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter/Argentina), Kylian Mbappé (PSG e Real Madrid/França), Salah (Liverpool/Egito), Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil), Nico Williams (Athl. Bilbao/Espanha) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Melhor Revelação do Ano

Vencedor: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) Nomeados: Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha), Garnacho (Manchester United/Argentina), Arda Güler (Real Madrid/Turquia), Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra), Savinho (Troyes e Manchester City/Brasil), Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Kenan Yildiz (Juventus/Turquia)

Melhor Agente do Ano

Vencedor: Jorge Mendes (Portugal)

Nomeados: Giuliano Bertolucci (Brasil), Fernando Hidalgo (Argentina), Kia Joorabchian (Irão), Jorge Mendes (Portugal), Frederico Pena (Brasil), Frank Trimboli (Austrália) e Pini Zahavi (Israel)

Melhor Diretor Desportivo do Ano

Vencedor: Piero Ausilio (Inter/Itália)

Piero Ausilio (Inter/Itália) Nomeados: Piero Ausilio (Inter/Itália), Luís Campos (PSG/Portugal), Edu Gaspar (Arsenal e Olympiacos/Brasil), Sebastien Kehl (B. Dortmund/Alemanha), Giovanni Sartori (Bolonha/Itália) e Hugo Viana (Sporting/Portugal)

Melhor Jogador no Médio Oriente do Ano

Vencedor: Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Portugal)

Nomeados: Al-Dawsari (Al Hilal/Arábia Saudita), Mahrez (Al Ahly/Argélia), Milinkovic-Savic (Al Hilal/Sérvia), Rahimi (Al Ain/Marrocos) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Portugal)

Melhor Clube do Médio Oriente do Ano

Vencedor: Al Ain (EAU)

Al Ain (EAU) Nomeados: Al Ahly (Egito), Al Ain (EAU), Al Hilal (Arábia Saudita) e Al Nassr (Arábia Saudita)

Melhor Treinador do Médio Oriente do Ano

Jorge Jesus (Al Hilal/Portugal)

Prémio Revelação

Olympiacos (Grécia)

Prémio Maradona

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Prémio Melhor Marcador de todos os tempos

Cristiano Ronaldo (Al Nassr/Portugal)

Prémio Especial de Carreira

Florentino Pérez (Real Madrid/Espanha)

Prémio Especial de Carreira

Del Piero (Itália)

Prémio Especial de Carreira

Rio Ferdinand (Inglaterra)

Prémio Especial de Carreira

Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)

Prémio Especial de Carreira