Um tiroteio no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, provocou esta sexta-feira à tarde três feridos, tendo uma das pessoas baleada morrido, entretanto, no hospital. A vítima mortal é uma mulher de 44 anos, confirmou entretanto a PSP em comunicado.

Segundo fonte policial adiantou ao Observador, a situação poderá dever-se a um ajuste de contas entre famílias.

O que se sabe até agora?

A Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que foi acionada pelas 18:18, através do Comando Distrital de Viseu, para a Avenida Dom Afonso Henriques, “junto à entrada principal do Centro Comercial Palácio do Gelo, na cidade de Viseu, em virtude de haver comunicação de cidadãos feridos com arma de fogo”.

“Chegados ao local, os polícias da PSP depararam-se com três vítimas, duas mulheres e um homem, com ferimentos de arma de fogo. As vítimas, de 23, 44 e 46 anos de idade foram transportadas ao Centro Hospitalar Tondela – Viseu, sendo que, lamentavelmente, uma mulher com 44 anos, acabou por falecer já na unidade hospitalar. As outras duas vítimas encontram-se internadas e sob observação médica”, pode ler-se na nota divulgada.

Os suspeitos do tiroteio fugiram de carro antes da chegada dos agentes ao local, acrescentou a PSP, que já passou informações sobre esta ocorrência também à Guarda Nacional Republicana.

“Foi dado conhecimento dos factos ao Ministério Público e à Polícia Judiciária“, revelou também o comunicado da PSP, que vai continuar a investigação, em coordenação com a PJ, junto de testemunhas do tiroteio para perceber as circunstâncias.

O alerta para a ocorrência foi dado à Proteção Civil pelas 18h24, avançou à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Presidente da CM Viseu apela à calma, apesar da fuga de atirador

Em declarações à SIC Notícias ao início desta noite, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, transmitiu as informações que a polícia municipal lhe passou e deu conta de uma morte entre os três feridos inicialmente confirmados.

“Houve três feridos, duas do sexo feminino e um do sexo masculino. Estão os três já na unidade hospitalar. Tinham-me referido que uma já será cadáver. É a informação que tenho”, referiu.

De acordo com o autarca, o tiroteio foi desencadeado por uma “discussão familiar que começou no interior do Palácio do Gelo e que depois teve consequências gravosas já no exterior” do centro comercial.

Fernando Ruas confirmou também que o tiroteio foi provocado por uma rixa, desconhecendo-se se trata de duas famílias ou da mesma família, e assegurou que a normalidade está reposta pelas autoridades junto do centro comercial. “A população de Viseu que fique calma. O autor do disparo fatal está neste momento em fuga, abandonou a cidade de carro, mas penso que não vai abalar uma cidade que é normalmente calma”, finalizou.

Por sua vez, a diretora do centro comercial Palácio do Gelo, Cristina Lopes, esclareceu também à SIC Notícias que a equipa de vigilância “até estava nas imediações quando o tiroteio se inicia” e que “tudo acontece no exterior do centro comercial”, onde acabaram por se registar os feridos.

“As imagens que se veem são das pessoas a protegerem-se no interior do centro comercial, porque era um sítio seguro, onde podiam estar”, observou a responsável, vincando o caráter inédito desta situação: “Nunca tivemos conhecimento de nada semelhante e das conversas que tivemos com a polícia esta será uma situação isolada. Esta é uma zona familiar e habitacional, bastante tranquila, não há registo de ocorrências deste género”.

Cristina Lopes adiantou ainda que “está tudo em pleno funcionamento” no shopping e que apenas a entrada onde ocorreu o tiroteio está encerrada, devido ao perímetro de segurança estabelecido pela PSP no local.