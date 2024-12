14 jogos depois, o Benfica perdeu. Os encarnados não sofriam uma derrota na Primeira Liga desde a jornada inaugural, contra o Famalicão, e ainda não tinham perdido no Campeonato com Bruno Lage. Mais do que isso, no espaço de menos de uma semana, caíram do primeiro para o terceiro lugar, passando para 2025 a dois pontos de FC Porto e Sporting.

Na verdade, esta foi a primeira vez em que o Benfica não marcou golos ao Sporting desde fevereiro de 2021, já que tinha marcado nos últimos dez dérbis para todas as competições. Os encarnados têm agora 38 pontos à 16.ª jornada, o que é o pior registo das últimas três temporadas, e o terceiro lugar também acarreta o terceiro melhor ataque do Campeonato, com 37 golos, e a melhor defesa a par do FC Porto, com apenas nove golos sofridos.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Bruno Lage lamentou a derrota e defendeu que o resultado mais justo seria o empate. “Foi visível e evidente, penso que até entrámos melhor no jogo. A seguir, o Sporting cresce no jogo e depois penso que, no nosso melhor momento da primeira parte, sofremos um golo de um lançamento de linha lateral. Mas tenho de concordar que o Sporting esteve ligeiramente melhor na primeira parte. Ao intervalo falámos com os jogadores”, começou por dizer.

“Alterámos os médios para termos mais bola e sermos mais agressivos. Penso que a segunda parte é nossa, com uma grande determinação. Acredito que se o golo chegasse mais cedo poderíamos vencer a partida por aquilo que foi a segunda parte. O resultado certo seria o empate, mas fica um sabor amargo pela forma como perdemos este jogo. Não senti desconforto dos jogadores na reação à perda da bola, mas sim na forma como estávamos a criar jogo, pelo controlo do jogo, pela dinâmica dos nossos médios, algo que tentámos corrigir ao intervalo e conseguimos”, acrescentou.

Mais à frente, Bruno Lage garantiu que não ficou surpreendido com a mudança de sistema tático implementada por Rui Borges. “Não surpreendeu, porque ontem tínhamos falado sobre isso. Tenho a certeza de que foi isso que eu disse ontem. Ao intervalo deu para fazermos alguns ajustes na forma como pressionámos e é de enaltecer a segunda parte que fizemos. Ver o guarda-redes do Sporting a levar um cartão amarelo aos 60 minutos por retardar a reposição da bola revela exatamente a nossa determinação na segunda parte. A oportunidade de golo que o Sporting tem já perto dos dez minutos finais… Revela o domínio do Benfica na segunda parte e é a isso que temos de nos agarrar”, atirou.

“Pela forma como nós conversámos já dentro do balneário… A derrota não vai ter impacto nenhum. O nosso objetivo é sermos primeiros no final. As duas jornadas finais, em maio, vão ser com um dérbi e em Braga. Pelo caminho que estamos a fazer acredito que tudo será decidido no final”, terminou o treinador encarnado.