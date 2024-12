Normalmente, quando um atleta atinge os 40 anos, está numa de três situações: já retirado, a atuar longe da elite ou dentro de uma elite que já o olha enquanto questiona o porquê de ainda não ter terminado a carreira. LeBron James, porém, não é um atleta qualquer. E abriu uma nova categoria para atletas que atingem os 40 anos.

O norte-americano dos Lakers celebra esta segunda-feira o 40.º aniversário, tornando-se desde logo o único jogador de sempre a atuar na NBA em quatro décadas diferentes da própria vida. Para além disso, torna-se apenas o 24.º a jogar na principal liga de basquetebol do mundo com 40 anos ou mais, incluindo uma lista que também integra Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Steve Nash ou Vince Carter.

One of the greatest to ever do it… and still going strong. Happy 40th Birthday, @KingJames! #NBABDAY pic.twitter.com/Ragf39nHZU — NBA (@NBA) December 30, 2024

Com quatro títulos de campeão da NBA — dois com os Miami Heat, um com os Cleveland Cavaliers e outro com os Lakers — e enquanto melhor marcador da história da competição, o futuro de LeBron James é ainda uma indefinição. Aos 40 anos, continua a ser um dos melhores jogadores da NBA e mantém médias de 23.5 pontos, 7.9 ressaltos e nove assistências por jogo, registos que o tornam um óbvio All Star. Uma longevidade assinalável que, ainda assim, não impressiona o próprio.

“Não penso muito nisso. Só acho que é muito fixe que, mesmo com os quilómetros que já tenho em cima dos pneus, ainda consigo levantar-me e fazer a auto-estrada a um nível alto”, atirou o norte-americano, há poucas semanas, em entrevista ao The Guardian. “Acho que tento dar tudo a este jogo fora do jogo, antes ainda de o jogo começar, se é que isso faz sentido. Chego cinco horas antes e começo a fazer todas as coisas que me colocam em posição de estar no meu melhor quando os adeptos chegam, quando a bola é atirada ao ar e quando toda a gente fica louca. Fui abençoado com algum talento desde o início e aproveitei-o ao máximo. Não podia respeitar o que me foi dado e vamos ver durante quanto tempo consigo fazer isto. Mas não vou fazê-lo até já não ter pneus, isso é garantido. Não vou ser um desses tipos”, garantiu.

A atual temporada, a 22.ª que LeBron James está a passar na NBA, tem a característica especial de ser passada ao lado do filho mais velho, Bronny, que foi escolhido pelos Lakers no último draft e já jogou em conjunto com o pai — cumprindo um sonho antigo de LeBron, que sempre garantiu que iria prolongar a carreira até ao dia em que pudesse partilhar o court com o próprio descendente.

De forma natural, a NBA aproveitou o aniversário do jogador para juntar testemunhos de vários colegas, adversários e treinadores, mas o comentário mais justo acabou por surgir através de Adam Silver, o conhecido Comissário da NBA. “De certa forma, ele é um ‘freak’ da natureza. Há muito tempo que estou perto de muitos ótimos jogadores e ele é um dos mais trabalhadores que conheci. Não tira um dia de folga, parece que não tira uma tarde de folga. Está sempre a trabalhar numa parte qualquer do corpo. Vais ter com ele e está sempre a pôr alguma coisa ou a comer alguma coisa ou com algum tipo de geringonça agarrada a ele”, indicou.

No dia em que LeBron James celebra 40 anos, a verdade é que ninguém sabe quando é que vai parar de jogar. Todos sabem, porém, que nada está a tornar-se mais fácil: o norte-americano queria jogar todos os 82 jogos da temporada e já não vai conseguir, foi muito criticado durante exibições mais pobres dos Lakers no início da época e chegou a ser acusado de nepotismo quando Bronny foi escolhido pela equipa de Los Angeles no draft.

Ainda assim, e com cerca de 1,5 milhões de dólares investidos anualmente na forma física, no cuidado atlético e na saúde, LeBron James tem conseguido mostrar como e de que maneira é que um jogador de alta competição pode manter-se ao mais alto nível para lá dos teóricos anos de prime. “O que ele tem feito é incrível. Nunca tinha sido feito, especialmente a este nível. Eu também quero jogar até tarde, 37, 38, 39 anos, até o meu corpo permitir, e ele estabeleceu esse caminho para nós. Deixou-nos as pistas todas, só temos de as seguir”, explicou recentemente Giannis Antetokounmpo, o grego dos Milwaukee Bucks.

Ninguém marcou mais do que LeBron James como adolescente. Ninguém marcou mais do que LeBron James dos 20 aos 29 anos. Depois dos 30, só Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar tiveram números superiores. Se mantiver a média dos tais 23 pontos por jogo, LeBron James vai ultrapassar as marcas de Michael Jordan e tornar-se o mais eficaz de sempre depois dos 40 anos. E continuamos sem saber quando vai parar.