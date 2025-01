Artigo em atualização

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas depois de um veículo ter avançado a alta velocidade sobre uma multidão, que festejava a passagem de ano, na movimentada Bourbon Street, em Nova Orleães, nos EUA. Os números foram avançados pelas autoridades, segundo a ABC News.

Depois de avançar sobre a multidão, o condutor saiu do veículo e começou a disparar, com a polícia a responder no local também com disparos. O atropelamento ocorreu por volta das 3h15 locais desta quarta-feira (cerca das 9h15 em Lisboa).

O Departamento da Polícia de Nova Orleães acredita que o atropelamento terá sido intencional. Até ao momento ainda não foram realizadas quaisquer detenções.