Um veículo avançou a alta velocidade sobre uma multidão, que festejava a passagem de ano, na movimentada Bourbon Street, na região norte-americana de Nova Orleães. Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas, incluindo dois polícias que foram alvejados pelo condutor e que estão estáveis no hospital. O suspeito foi abatido na troca de tiros com as autoridades, avançaram duas fontes policiais ao The New York Times e confirmou o FBI.

O atropelamento ocorreu por volta das 3h15 locais desta quarta-feira (cerca das 9h15 em Lisboa) e as autoridades, que investigam o sucedido, têm pedido repetidamente à população para manter-se afastada da Bourbon Street. O Presidente dos EUA, Joe Biden, que está no estado norte-americano de Delaware para um casamento de família, já foi informado do “terrível” incidente e está em contacto com a presidente da câmara de Nova Orleães, LaToya Cantrell, para “oferecer apoio”.

O FBI está encarregue da investigação e, apesar de primeiro ter dito o contrário, indicou que está a tratar o atropelamento em massa como um “ato terrorista”. Eis o que se sabe e o que falta saber sobre o caso:

O que se sabe?

O suspeito conduzia um SUV e avançou em alta velocidade sobre a multidão. As autoridades dizem que o atropelamento em massa foi “intencional” e que o responsável tentava atingir o “maior número de pessoas possível” . “Estava empenhado em criar a carnificina e os danos que causou”, avançou a superintendente Anne Kirkpatrick.

sobre a multidão. As autoridades dizem que o atropelamento em massa foi e que o responsável tentava atingir o . “Estava empenhado em criar a carnificina e os danos que causou”, avançou a superintendente Anne Kirkpatrick. Existiu uma troca de tiros . Depois de avançar sobre a multidão, o condutor deixou o carro e começou a disparar. A polícia respondeu e terá abatido o suspeito . Dois agentes foram alvejados, mas estão estáveis no hospital.

. Depois de avançar sobre a multidão, o condutor deixou o carro e começou a disparar. A polícia respondeu e . Dois agentes foram alvejados, mas estão estáveis no hospital. O atropelamento fez dez mortos e mais de 30 feridos , incluindo os dois polícias, que foram transportados para os cinco hospitais mais próximos. No mais recente briefing, feito perto das 13h de Lisboa, as autoridades admitiam a possibilidade de o número de feridos aumentar ao longo das próximas horas.

, incluindo os dois polícias, que foram transportados para os cinco hospitais mais próximos. No mais recente briefing, feito perto das 13h de Lisboa, as autoridades admitiam a possibilidade de o número de feridos aumentar ao longo das próximas horas. Foram encontrados engenhos explosivos “improvisados” no local. O FBI disse, segundo a CNN, estar a “tentar confirmar se se tratam de engenhos viáveis ou não”.

no local. O FBI disse, segundo a CNN, estar a “tentar confirmar se se tratam de engenhos viáveis ou não”. Primeiro, a autarca LaToya Cantrell disse que Nova Orleães tinha sido “afetada por um ataque terrorista”. Depois, Alethea Duncan, agente especial adjunta responsável pela delegação do FBI na cidade, afirmou que o caso não estava a ser tratado como um “ato terrorista”. Entretanto, num comunicado mais recente que é citado pela BBC, o FBI muda a versão da história e diz que investiga um “ato de terrorismo”.

muda a versão da história e A Bourbon Street é uma das mais movimentadas de Nova Orleães. Estava muita gente na rua , não só por ser passagem de ano, mas também porque a cidade vai receber o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário disputado anualmente no primeiro dia de janeiro. São as universidade de Geórgia e Notre Dame que se vão enfrentar esta quarta-feira à noite.

, não só por ser passagem de ano, mas também porque a cidade vai receber o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário disputado anualmente no primeiro dia de janeiro. São as universidade de Geórgia e Notre Dame que se vão enfrentar esta quarta-feira à noite. As autoridades estavam preparadas para uma enchente e, na segunda-feira, já tinham dito que iriam estar com “100% do pessoal” a trabalhar e que contariam com o apoio de 300 agentes adicionais. Após o atropelamento, a superintendente Anne Kirkpatrick disse que estavam mais de 300 operacionais na zona e que o suspeito, devido à sua “intencionalidade”, conseguiu “contornar as barricadas” criadas pelas autoridades.

O que não se sabe?

Quem é o condutor . A identidade do suspeito do atropelamento em massa ainda não foi divulgada pelas autoridades, nem pelos meios de comunicação norte-americanos.

. A identidade do suspeito do atropelamento em massa ainda não foi divulgada pelas autoridades, nem pelos meios de comunicação norte-americanos. A motivação para o atropelamento . Além da identidade, permanecem ainda por conhecer as motivações que o condutor teria para, “intencionalmente”, querer atingir o “maior número de pessoas possível”.

. Além da identidade, permanecem ainda por conhecer as motivações que o condutor teria para, “intencionalmente”, querer atingir o “maior número de pessoas possível”. Também ainda não está claro se o suspeito agiu sozinho ou se teve ajuda .

. Quem são as vítimas. A identidade das vítimas também ainda não é publicamente conhecida. A superintendente Anne Kirkpatrick, do Departamento de Polícia de Nova Orleães, adiantou que ainda não era possível saber “quantos poderão ser turistas ou habitantes locais”. Mas disse que era provável que a “maioria” fossem “locais”.

No mais recente briefing, feito por volta da hora de almoço (em Portugal continental), as autoridades não responderam às questões dos jornalistas e remeteram mais esclarecimentos para a conferência de imprensa que vão dar às 11h locais (17h de Lisboa). Poderá ser nessa altura que algumas das questões que permanecem em aberto serão respondidas.