Gado mais amigo do ambiente. Nasceu Hilda, a primeira vaca a emitir menos gases com efeito estufa

Chama-se Hilda, faz parte do projeto ecológico “Cool Cows” e nasceu através de um processo de fertilização in vitro. Os seus genes foram modificados, de forma a que emitisse menos gases com efeito de estufa. Esta é a primeira vaca a sofrer tal mutação e promete vir a revolucionar a reprodução de gado e a emissão de gases por parte dos bovinos. Este animal representa um “passo histórico” naquilo que é o projeto de genética no mundo animal, dizem os especialistas.

Há pelo menos 52 anos que o rebanho Langhill, em Dumfries, na Escócia, é estudado por cientistas britânicos e serve como referência para a indústria de laticínios. Até então, o objetivo dos especialistas era melhorar a saúde e reprodução de bovinos no país, mas agora o foco é outro: querem encontrar formas de diminuir a emissão de gases com efeito de estufa, concretamente metano.

Isto porque a pecuária é responsável por cerca de metade das emissões de metano do Reino Unido, lê-se no The Times. Este gás é produzido por micróbios no estômago das vacas e é algo inerentemente ligado à genética deste animal. Neste sentido, o Rural College da Escócia (SRUC, na sigla inglesa) — em parceria com a clínica veterinária Cumbria vets Paragon e a empresa de genética animal Semex — tratou de identificar e criar vacas, alterando a sua genética. Para poder realizar o avanço agora registado foi necessário um apoio no valor de 335 mil libras (cerca de 404 mil euros).