Como é habitual no primeiro dia útil do ano, a Tesla anunciou o volume de vendas global no 4.º trimestre e no acumulado de 2024, e se o primeiro subiu ligeiramente face a 2023, o segundo também caiu “poucochinho” nos 12 meses do ano. Para superar os 1,8 milhões de veículos que transaccionou em 2023, a marca norte-americana teria que vender pelo menos 515.000 unidades no 4.º trimestre, sendo que os analistas de Wall Street previam apenas 507 mil veículos. A realidade acabou por defraudar ambos, pois foram entregues a clientes apenas 495.570 Tesla. Ainda assim, foi o melhor trimestre na história da marca e, sobretudo, ficou 2,3% acima das vendas do mesmo período de 2023.

De Outubro a Dezembro, a Tesla entregou 471.930 unidades do Model 3 e Y, certamente com destaque para este último, apesar do anúncio (não oficial) da chegada no início de 2025 de um restyling, com algumas novidades e mais autonomia, poder ter levado potenciais clientes a atrasar a compra para ter acesso à versão de 2025. As restantes 23.640 unidades foram Model S, X e Cybertruck, um valor pequeno, embora 2,9% acima do período homólogo de 2023.

Com 495.570 unidades vendidas, o construtor norte-americano conseguiu o seu melhor trimestre de sempre, ultrapassando os 484.507 veículos comercializados um ano atrás. Mas mesmo este super trimestre não foi suficiente para superar os 1.808.581 modelos vendidos ao longo de 2023, tendo os 12 meses de 2024 assistido à transacção de 1.789.226 veículos. Esta redução de 1% nas vendas do ano significa que esta foi a primeira vez, numa década, em que as vendas da Tesla não subiram, o que decididamente deverá deixar preocupado o CEO Elon Musk.

A marca está igualmente envolvida numa batalha com os chineses da BYD para determinar quem é o líder global na venda de eléctricos. A Tesla tem liderado mas, com uma gama que arranca nos 40.000€ e vai até aos 150 mil, vai ser difícil opôr-se ao crescimento dos chineses, que vendem modelos a bateria pequenos, com preços a partir do equivalente a 12.000€. E logo no mercado doméstico, o maior mercado automóvel do mundo. Resta esperar que a BYD anuncie o seu volume de vendas global, para saber quem foi o líder dos eléctricos em 2024.