Eustáquio fez penálti? Galeno foi carregado em falta na área? Os três casos do clássico em vídeo

Uma Final Four da Taça da Liga mais uma vez em Leiria, um árbitro em “estreia” de Leiria. Apesar de já ter antes arbitrado Sporting e FC Porto no Campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, a meia-final desta terça-feira foi o primeiro encontro entre grandes da carreira. No final, entre seis amarelos por faltas ou tentativas de reatamento do jogo, António Nobre saiu do jogo sem muitos lances polémicos para avaliar (nem críticas das duas equipas) mas com protestos de ambos os conjuntos por jogadas na área.

[Clique aqui para ouvir a análise do ex-árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

No primeiro tempo, entre as faltas de Geny Catamo sobre Pepê e de Otávio sobre Francisco Trincão que deixaram FC Porto e Sporting a pedir a respetiva ação disciplinar, o único lance a provocar maior celeuma surgiu já em período de descontos, com Eustáquio a cortar um passe de Trincão na área portista com a bola a ir depois do pé para a mão do médio sem que o VAR desse também alguma indicação a Nobre.

[Clique nas imagens para ver os casos do Sporting-FC Porto em vídeo]