Em atualização

Um aluno de 14 anos agrediu um colega de 16 na Escola Secundária S. João do Estoril com “uma arma branca, provocando-lhe um corte profundo na mão”, esta terça-feira, confirmou ao Observador o porta-voz da PSP.

Já fonte dos bombeiros no Estoril concretizou à agência de notícias Lusa que os ferimentos foram causados com uma catana, havendo ainda escoriações no outro.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril informou que, pelas 13h20 foi recebido o alerta “para agressões” junto à Escola Secundária de São João do Estoril e, quando a ambulância chegou ao local, deparou-se com um jovem, “que sofreu agressões provocadas por uma catana” numa das mãos.

Cerca de 15 minutos depois, os bombeiros foram alertados para uma nova ocorrência de agressão física de um jovem, intercetado pela PSP junto ao Forte de Santo António, na Estrada Nacional 6 (Avenida Marginal).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o responsável dos bombeiros, o jovem foi identificado como o agressor junto à escola e apresentava “múltiplas escoriações” na face e nos membros superiores.

Os dois jovens, que farão parte de grupos rivais, foram transportados para o Hospital de Cascais, mas o agredido com a arma branca foi entretanto transferido para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Os bombeiros mobilizaram para os locais duas ambulâncias e a PSP tomou conta da ocorrência.