O Governo pretende criar uma Estratégia para a Longevidade, na qual irá integrar o Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, anunciou, esta sexta-feira, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, depois da cessação de funções do coordenador.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) garante que o plano de ação “está em curso, embora a ser objeto de reavaliação para que possa ser ampliado, tornando-se mais abrangente”.

“Será criada uma estratégia para a longevidade onde o plano se irá integrar. A nova orientação resulta da necessidade de dar uma resposta mais holística, que olhe para a pessoa no seu todo e que a prepare para um envelhecimento com saúde”, justifica o ministério.

Acrescenta que “todas estas questões foram comunicadas ao coordenador do Plano de Ação e Envelhecimento (…) que, entretanto, cessou funções”.

O despacho de cessação de funções do coordenador do Plano, Nuno Marques, foi publicado na quinta-feira em Diário da República, mas com efeitos a 31 de dezembro de 2024, no qual pode ler-se que para o atual Governo “é desejável a definição de um novo Plano”.

Na última entrevista que deu à agência Lusa, em agosto de 2024, Nuno Marques, que deveria manter-se até 2026, assumia que as medidas prioritárias eram o lançamento da aplicação prevenção, os transportes para acesso à saúde, a identificação dos idosos mais vulneráveis e o reforço do Complemento Solidário para Idosos.

Num balanço do plano, Nuno Marques apontava igualmente como medida estruturante a criação do centro de competências de envelhecimento ativo, com sede em Loulé, e uma equipa específica a trabalhar as medidas do plano de forma contínua e com polos em todos os distritos.

Governo escolhe António Maia Gonçalves para coordenar programa de Envelhecimento Ativo

António Maia Gonçalves é o novo coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, anunciou, esta sexta-feira, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, António Maia Gonçalves, de 59 anos, é especialista em medicina interna e medicina intensiva pela Ordem dos Médicos, mestre em Bioética (Universidade de Navarra, Espanha) e doutorado em Bioética (Universidade Católica).

Atualmente é coordenador da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e do Serviço de Medicina Interna na Casa de Saúde da Boavista (CSB), no Porto, onde é também presidente da Comissão de Ética. É ainda coordenador da comissão de ética e deontologia médica da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos.

Entre 1992 e 1999, foi médico militar do quadro permanente do Exército português, enquanto entre 2012 e 2013 foi membro da comissão para reorganização dos Hospitais Militares, e criação do Hospital das Forças Armadas.

Em 2009 foi diretor de Serviço da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, e, entre 2013 e 2017, foi coordenador do Serviço de Medicina Interna e do Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital CUF-Porto.

Já entre 2020 e 2024, foi diretor clínico da UNILABS-Portugal e membro da comissão executiva.