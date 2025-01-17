A queda de um helicóptero numa área de mata fechada em Caieiras, perto da cidade brasileira São Paulo, provocou dois mortos, tendo sobrevivido outros dois ocupantes, anunciaram as autoridades locais.

Segundo as mesmas fontes, os sobreviventes são o piloto e a filha do casal que morreu, de 11 anos.

A aeronave perdeu o sinal por volta das 20h00 (mais quatro horas em Lisboa) da noite de quinta-feira e foi localizada esta sexta-feira às 6h30 por membros do Comando de Aviação do Exército brasileiro e da polícia do estado de São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou o acidente numa mensagem na rede social X.

Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. As equipes de resgate conseguiram localizar com vida o piloto e a filha do casal. Meus sentimentos a familiares e amigos neste momento… pic.twitter.com/GgxvZ8Exo8 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 17, 2025

“Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. As equipas de resgate conseguiram localizar com vida o piloto e a filha do casal”, escreveu Freitas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou que quatro pessoas estavam a bordo, mas só o piloto e a criança foram resgatados com vida, ambos encontrados próximo ao local do acidente e levados para um hospital.

Os corpos das outras duas pessoas foram encontrados entre os destroços do helicóptero.