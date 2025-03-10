Depois do segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana e na Volta ao Algarve, João Almeida entrava para o Paris-Nice com o objetivo de lutar por uma vitória que escapou à UAE Emirates na temporada passada, com o norte-americano Matteo Jorgenson da Visma a superiorizar-se à concorrência. Na primeira semana da prova francesa, o ciclista português garantia que se sentia em condições de ser bem sucedido.

“Tem sido um bom início de época para mim e para a equipa. Encontrámos o caminho para a vitória e estamos a lutar em todas as corridas. No Paris-Nice vamos dar o nosso melhor como equipa. Quero estar ao lado dos melhores e lutar por um bom resultado. A forma é boa depois da Volta ao Algarve. Tenho estado a recuperar e a treinar para me manter em forma e tenho boas sensações”, explicou João Almeida.

A prova francesa arrancou este domingo, com uma etapa de 156,1 quilómetros de partida e chegada em Le Perray-en-Yvelines, e Tim Merlier voltou a fazer a diferença no sprint. O ciclista belga, que é campeão europeu de estrada e já leva cinco vitórias em sprints desde o início do ano, ganhou a primeira etapa e tornou-se o primeiro líder da classificação geral, com quatro segundos de vantagem para Arnaud Démare e Jhonatan Narváez. Iúri Leitão foi o melhor português, tendo cruzado a meta em 22.º, com João Almeida a terminar dentro do pelotão, em 69.º, e Ivo Oliveira a ser 116.º.

João Almeida ???????? em 2025 ???? ???? Vuelta a Comunitat Valenciana GC ????????

???? Volta ao Algarve GC ???????? Só mais um "danoninho", João! Paris-Nice ???????? ????#VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/XOPKR1V292 — Mundo do Ciclismo (@mundociclismo22) February 23, 2025

Esta segunda-feira, a segunda etapa do Paris-Nice ligava Montesson a Bellegarde ao longo de 183,9 quilómetros essencialmente planos, antecipando-se mais uma chegada perfeita para os velocistas. Jonas Abrahamsen, norueguês da Uno-X Pro, liderou uma fuga durante muitos quilómetros, mas no final voltou a imperar a lei do mais forte: Tim Merlier acelerou novamente e não deu hipóteses no sprint, vencendo também a segunda etapa e cimentando a camisola amarela para a Soudal Quick-Step.

O belga ficou à frente de Émilien Jeannière e Hugo Page, com Mads Pedersen a ser quarto classificado, e Iúri Leitão voltou a ser o melhor português em prova, ao cruzar a meta em 14.º. João Almeida foi 93.º, a mais de quatro minutos do vencedor, e Ivo Oliveira foi 105.º. Tim Merlier tem agora 14 segundos de vantagem em relação a Arnaud Démare na liderança da classificação geral do Paris-Nice, com Émilien Jeannière a subir ao terceiro lugar seguido do campeão em título Matteo Jorgenson, Jonas Abrahamsen e Hugo Page.