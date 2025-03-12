Um grupo que apoia o antigo chefe do Estado-Maior da Armada registou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o “Movimento Gouveia e Melo Presidente“. O movimento foi criado, sabe o Observador, com o consentimento do almirante, o que é um sinal de que vai avançar para Belém. Uma fonte conhecedora do processo garantiu ao Observador que o “almirante Gouveia e Melo apresentará a candidatura logo após as legislativas”.

Henrique Gouveia e Melo, explica a mesma fonte, “não quer interferir nem perturbar as eleições legislativas”, pelo que vai esperar pelo desfecho do escrutínio (que deverá ocorrer em meados de maio) e logo que a situação política esteja normalizada e o novo Governo tome posse irá formalizar a “candidatura a Belém”.

O registo feito no INPI é mais um passo a caminho do arranque da campanha presidencial e foi feito sem a oposição de Henrique Gouveia e Melo. Quando um grupo de maçons tentou criar um movimento similar, o antigo CEMA indignou-se e chegou mesmo a ameaçar agir juridicamente por estarem a abusar do seu bom nome. Desta vez, sabe o Observador, não se opõe ao grupo que foi criado por “pessoas da sua confiança”.

Henrique Gouveia e Melo continua a ser o favorito nas sondagens presidenciais. Chegou a ponderar, sabe o Observador, avançar em meados de março, mas como a crise política se precipitou, Gouveia e Melo considera que não deve perturbar o processo.

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