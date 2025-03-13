Elon Musk está a mudar o discurso sobre o seu papel na administração Trump. O CEO da Tesla terá começado a dizer a representantes do Partido Republicano que os despedimentos de milhares de trabalhadores da administração federal norte-americana não são da sua responsabilidade. De acordo com a Associated Press, Musk tem tido conversas privadas, ao longo da última semana, nas quais tem defendido que os despedimentos destes funcionários públicos é uma decisão das agências federais às quais pertencem.

“O Elon não despede ninguém“, disse o republicano Richard Hudson, depois de um encontro com Musk no capitólio. “Ele não tem autoridade para contratar ou despedir”, afirmou o congressista.

[Terapia de Casal é o podcast que pode acabar com o casamento do Guilherme Fonseca e da Rita da Nova. Ouça aqui o novo episódio, que também está disponível na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Segundo a agência de notícias norte-americana, o apoio público dos republicanos às políticas de Musk e ao seu departamento de eficiência governamental (DOGE) — com a missão de revelar casos de gasto excessivo, fraude e abuso dos dinheiros públicos — tem sido contestado em privado, à medida que os despedimentos de trabalhadores federais têm começado a ser sentidos em todo o país. “O Presidente empoderou-o para revelar esta informação, é isso“, acrescentou Hudson.

Esta é uma evolução na maneira como o papel de Musk na administração é apresentado publicamente. De acordo com a imprensa norte-americana, a mudança poderá ter começado a ser ensaiada numa reunião do executivo de Trump, na semana passada, em que Musk e Marco Rubio se desentenderam precisamente devido aos despedimentos em grande número, decretados pela DOGE.