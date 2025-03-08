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Musk e Rubio entram em rota de colisão em reunião governamental. Há tensão entre o CEO da Tesla e a equipa de Trump

Este artigo tem mais de 1 ano

Trump convocou reunião para pôr em diálogo duas fações em crescente tensão: Musk e os membros da administração republicana. Presidente terá anunciado que DOGE vai perder poder executivo.

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Donald Trump informou Musk que o DOGE deixaria de ter poder de decisão

Getty Images

Donald Trump informou Musk que o DOGE deixaria de ter poder de decisão

Getty Images

A reunião governamental realizou-se na passada quinta-feira e foi convocada por Donald Trump com apenas um dia de antecedência. Um dos objetivos do Presidente norte-americano para o encontro, que contou com cerca de 20 membros da administração republicana, seria pôr em diálogo duas fações entre as quais há tensão crescente: Elon Musk e os líderes de departamentos dos departamentos de Estado que se têm queixado da atuação do DOGE. Depois de uma troca acesa entre o CEO da Testla e o secretário de Estado, Marco Rubio, o Presidente fez o anúncio que marcou a reunião: o departamento da eficiência governamental deixará de ter poder executivo e passa apenas a aconselhar o resto da administração.

A mudança das responsabilidades do DOGE não foi anunciada publicamente, sendo que a reconstituição da reunião governamental foi feita pelo New York Times e é baseada em fontes anónimas com conhecimento do sucedido. O grande desentendimento da noite terá ocorrido entre Musk e Rubio. Nesta reunião à porta fechada, o homem mais rico do mundo terá acusado o secretário de Estado norte-americano de não reduzir o número de trabalhadores do seu departamento e de não ter despedido ninguém.

Aproveitando a deixa, Marco Rubio terá pela primeira vez dado voz ao seu descontentamento sobre os despedimentos que a DOGE tem promovido numa agência que está sob a alçada do departamento seu departamento: a USAID. O secretário de Estado terá acusado Musk de não ser honesto nas suas acusações e terá feito referência aos mais de 1.500 trabalhadores dessa agência que foram até agora dispensados. De acordo com a reconstituição feita pelo jornal norte-americano, Trump terá assistido à troca acesa entre Musk e Rubio, excusando-se de intervir durante muito tempo, até que tomou a palavra para elogiar Rubio e o “muito bom trabalho” que tem feito.

A postura de Trump na reunião está a ser interpretada como um primeiro sinal de tentar controlar Musk, que tem rendido processos judiciais à administração norte-americana e criado desconforto entre vários representantes do partido republicano, alguns dos quais já terão comunicado ao presidente norte-americano o seu descontentamento. Segundo o New York Times, os valores que Musk tem promovido — como o combate pela eficiência governamental — continuam a ser apreciados pela restante administração Trump, contudo os métodos do multimilionário e a inconsistência com que estes são coordenados não são acompanhados.

[António Raminhos, Luís Filipe Borges e Marco Horácio são três “Homens de Uma Certa Idade” a discutir a vida “de forma sincera”. Ouça aqui o novo episódio, que também está disponível na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

A intervenção de Trump na reunião teria um sentido conciliador, que foi, porém, complementado com um anúncio relevante. O Presidente terá dito que ainda apoia as políticas de Musk, mas anunciou que chegou a hora de refinar a abordagem das mesmas. Assim, o DOGE passará apenas a aconselhar os vários departamentos de Estado, que passarão a ser os únicos com poder para tomar decisões. Numa publicação nas redes sociais feita após a reunião, Trump disse que os esforços para reduzir os gastos da administração federal seriam a partir de agora feitas com um “bisturi” e não com um “machado”, numa referência à abordagem da serra elétrica, nascida pelas mãos de Javier Milei e entretanto adotada por Elon Musk.

Antes da troca acesa com Rubio, Musk terá entrado em rota de colisão com o Secretário dos Transportes. Neste caso, a disputa com Sean Duffy terá partido da alegada tentativa de Musk despedir controladores de tráfego aéreo, algo que o CEO da SpaceX terá negado.

Tal como Trump, Duffy acabaria por fazer uma publicação esta sexta-feira em reação à reunião transmitindo um encontro com um ambiente muito diferente daquele que o relato do jornal norte-americano retrata. O Secretário dos Transportes elogiou Trump e a DOGE, fazendo uma referência positiva à mudança de estratégia com de estratégia com a equipa de Musk.

Por outro lado, Musk foi mais lacónico, escrevendo no X que a reunião foi “muito produtiva”. Os relatos da reunião afirmam que durante o encontro governamental o homem mais rico do mundo terá relembrado os restantes membros da administração Trump que criou várias empresas multimilionárias do zero, alegando que isso lhe dá algum conhecimento sobre contratar e despedir pessoas em grandes instituições. Os comentários do CEO da Tesla e as disputas com Rubio e Duffy terão feito com que outros membros da administração se tenham coibido de expressar o seu desconforto com Musk, temendo igualmente retribuição pública.

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