Foi melhor do que a sprint, permitiu entrar nos lugares dos pontos, poderia ter uma posição mais acima para assinalar aquela que era a 100.ª corrida no MotoGP. A estreia numa espécie de “terceira vida” no principal escalão do motociclismo pela Prima Pramac Yamaha trouxe os resultados possíveis na Tailândia, com Miguel Oliveira a acabar a primeira prova do Mundial de 2025 pela nova equipa no 14.º posto. No final, sobraram alguns pontos positivos, notas a rever e a certeza de que este era apenas o início de um longo percurso.

“Esperava uma corrida longa e dura, foi exatamente isso que tivemos. Estava um calor incrível para todos. Foi uma corrida de gestão dos pneus e nós podíamos, provavelmente, ter escolhido especificações diferentes, mas tentei geri-los desde o início. Não conseguia virar a mota em condições, quando o pneu traseiro começou a perder tração tentei gerir o andamento o melhor possível. No final, senti-me um pouco melhor, consegui recuperar algumas posições e cheguei aos pontos. Considerando onde comecei, é um resultado aceitável. Desde os primeiros testes que sabia que o nosso trabalho era encurtar a distância para os líderes. Agora, com mais dias de testes, quatro motas e dados partilhados, acredito que temos tudo o que precisamos para dar esse passo. Passa a ser o único objetivo a partir de agora”, resumiu o português após a prova.

Não foi um início fácil, também não foi uma surpresa para o próprio piloto ter as dificuldades que enfrentou. À semelhança do que acontecera nos dois últimos anos na Aprilia, havia todo um trabalho muitas vezes quase invisível a ser feito para tentar reduzir cada vez mais o fosso para os mais rápidos. Jack Miller, companheiro de equipa do piloto de Almada, parecia ter melhores argumentos para isso mas a corrida mostrou que a moto não aguentava tamanho objetivo, caindo do top 5 para 11.º na Tailândia. Seguia-se agora a Argentina.

100 GPs on the first division and still pushing the limits! ⚡???? Congratulations to @_moliveira88 on reaching this incredible milestone… Let’s make it one to remember! ???? #MO88 #100GPs #MotoGP #PrimaPramacYamaha pic.twitter.com/0fr29CQrFl — Pramac Racing (@pramacracing) March 2, 2025

“Estou muito feliz por voltar aqui três anos depois. A Argentina, em particular, e a América do Sul, de uma forma geral, são lugares onde sempre me senti confortável e onde tenho muitos fãs entusiasmados. Guardo ótimas recordações das Termas de Rio Hondo, com algumas corridas fantásticas. O meu objetivo este fim de semana é continuar a progredir com a moto e a equipa. Até agora, a Prima Pramac Yamaha só avançou, nunca recuou, e isso dá-me uma grande confiança e motivação para continuar a melhorar. Agradeço o esforço e empenho que a Yamaha está a colocar em dar-nos o melhor pacote possível e ajudar-nos a competir contra outras equipas. Isso dá-me um grande impulso motivacional”, comentara na antecâmara.

Os primeiros sinais, esses, não foram os melhores. Na sessão matinal, a primeira de treinos livres, Miguel Oliveira não foi além do 18.º posto com 1.40,772, muito longe do mais rápido que voltou a ser Marc Márquez (1.38,937, cerca de 1,8 segundos melhor) mas também do próprio Jack Miller, que acabou com a sétima posição a rodar em 1.39,639. Algo teria de mudar para o português discutir um lugar de acesso direto à Q2, por muito que isso possa não ser nesta fase o principal objetivo “alcançável”. Ainda assim, havia margem para pelo menos subir e ganhar outro à vontade com a moto tendo em vista também a corrida de domingo.

Ainda houve alguns períodos em que ficava a sensação de que o Falcão poderia voar um pouco mais alto, em 15.º na parte inicial e mais tarde em 12.º com um bom regresso à pista, mas nem uma última volta em que fez melhor no primeiro e segundo setores permitiu fazer melhor do que a 18.ª posição, ficando a 1,354 de Márquez, que voltou a ser o mais rápido superando Fabio Di Giannantonio, Álex Márquez, Marco Bezecchi, Brad Binder, Álex Rins, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Jack Miller terminou com o 14.º registo, não conseguindo também chegar à Q1 ao contrário das Yamaha de fábrica.