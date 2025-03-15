Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore estão um passo mais perto de casa, já que a SpaceX conseguiu lançar esta sexta-feira a missão que pretende resgatar os astronautas retidos há nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês).
A missão, que é feita em conjunto com a NASA, até esteve prevista para descolar na quarta-feira. Porém, foi cancelada cerca de meia hora antes da hora prevista, sem qualquer justificação.
Nove meses depois do planeado, astronautas presos na Estação Espacial vão poder regressar
“Desejamos que tudo corra bem na vossa viagem”, transmitiu o centro de controlo quando a nave da SpaceX entrou em órbita, refere a Reuters. O foguetão Falcon 9 da empresa de Elon Musk descolou às 19h03 horas locais, 23h03 em Lisboa, do Centro Espacial Kennedy, na Florida. A bordo seguem astronautas que vão substituir Suni e Butch. A viagem demorará cerca de 28 horas até à ISS.
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A equipa de astronautas que está a caminho da Estação Espacial é composta por Anne McClain e Nichole Ayers, ambas piloto militares, e pelo japonês Takuya Onishi e o russo Kirill Peskov, ambos antigos pilotos de companhias aéreas. Dois dos astronautas vão escoltar Suni e Butch de regresso à Terra, enquanto outros dois astronautas ficarão os próximos seis meses na ISS.
Suni e Butch estão retidos na Estação Espacial Internacional desde 5 de junho de 2024. Chegaram à ISS através de um teste da cápsula Starliner, da Boeing, e inicialmente estava previsto que ficassem apenas uma semana. No entanto, as sucessivas falhas, como as fugas de hélio e as falhas de propulsores, fizeram com que os dois especialistas ficassem retidos.