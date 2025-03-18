É a quarta tempestade do mês de março, vai chegar com a primavera que começa esta quinta-feira, dia 20, às 9h01, e aquela que se prevê trazer mais chuva e vento a todo o país. A Martinho atinge Portugal já a partir desta quarta-feira e todos os distritos, do continente e das ilhas, estão em alerta, laranja ou amarelo, para vento forte, agitação marítima e chuva intensa com trovoadas e granizo, quer na quarta quer na quinta.

☔️ Martes lluvioso por la borrasca Laurence. El miércoles, tregua, pero con lluvias intensas en Cataluña y Com. Valenciana. ????A partir del jueves, nueva borrasca en esta larga sucesión: será Martinho, con lluvias generalizadas y vientos fuertes. ¡Cuatro borrascas en doce días! pic.twitter.com/29tCBwA091 — AEMET (@AEMET_Esp) March 18, 2025

Sete ilhas dos Açores vão continuar sob aviso amarelo até quinta-feira, devido à agitação marítima e vento, informou esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) os avisos amarelos devido ao vento e a agitação marítima vão vigorar até às 06:00 e 03:00 de quinta-feira, respetivamente. Já as ilhas do grupo central (Graciosa, Terceira, Pico, Faial e São Jorge) estão sob aviso amarelo até 00:00 de quinta-feira também devido à agitação marítima e vento.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, também esta quarta-feira, um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, tanto por vento e ondulação fortes, recomendando aos proprietários e armadores de embarcações que adotem as devidas precauções.

A autoridade marítima regional indica ter recebido do IPMA um aviso de mau tempo, devido a agitação marítima forte e aviso de vento tempestuoso, até às 06:00 de quinta-feira.

Depois da Jana, da Konrad e da Florense, a Martinho (a 13.ª tempestade desta temporada), que se formou igualmente no Atlântico Norte e se dirigiu para a Península Ibérica devido ao bloqueio do anticiclone islandês — está ao largo das ilhas britânicas e forma uma espécie de muro que impede que as depressões circulem mais a norte, como é habitual, e desçam para as nossas latitudes —, atinge primeiro a Madeira (já esta terça sob aviso amarelo para vento, a partir das 18h, e para chuva, a partir das 21h00) e depois sobe até aos Açores durante a madrugada de quarta-feira (todas as ilhas estavam a amarelo para vento e agitação marítima a partir das 3h00), antes de atingir o continente. Uma vez mais, o sul será a região mais atingida.

Tras la #BorrascaLaurence viene para el jueves la #BorrascaMartinho : cuatro borrascas de alto impacto en doce días. pic.twitter.com/VhfN5GtdIW — RAM: Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) March 18, 2025

Chuva intensa, persistente, acompanhada de trovoadas, vento forte e possibilidade de fenómenos de tempo severo, entre dia 19 e 24. Os volumes totais de precipitação previstos poderão causar cheias nos principais rios do centro/sul, especialmente Tejo, Sado, Mira e Guadiana. pic.twitter.com/2wrb0UosXI — BestWeather (@bestweather_) March 17, 2025

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria estão sob aviso amarelo até às 21h00 de quarta-feira, passando depois a laranja até às 06h00 de quinta-feira devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, que pode ocasionalmente ser acompanhada de trovoada.

Também por causa da chuva forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos de Faro e Beja entre as 15h00 e as 21h00, passando depois a laranja até às 06h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo devido à chuva os distritos de Évora, Santarém e Portalegre a partir das 18h00 de quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira e Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra entre as 00h00 e as 06h00 de quinta-feira.

Foram igualmente emitidos avisos laranja devido à previsão de vento forte com rajadas até 90 quilómetros por hora (km/h), sendo de 110 km/h nas terras altas, para os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 00h00 e as 06h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou aviso amarelo de vento forte para todos os distritos do continente a partir da tarde de hoje e até às 15h00 de quinta-feira.

Sob aviso amarelo por causa da agitação marítima estão ainda os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja entre as 15h00 de hoje e as 22h00 de quinta-feira.

Por sua vez, também o arquipélago da Madeira foi colocado sob aviso laranja, devido à previsão de vento forte (a partir das 12h00 de hoje) e agitação marítima, apenas no caso do Porto Santo (a partir das 21h00).

O arquipélago da Madeira vai estar também sob aviso laranja devido à chuva até às 12h00 de hoje e de vento com rajadas até 95 km/h entre as 12h00 e as 21h00 de quarta-feira, passando ambos depois a amarelo.

Está prevista também a agitação marítima (há também avisos amarelos para a costa) esperando-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros a sul do Cabo Carvoeiro e 3 a 4 metros a norte do referido cabo.

A passagem de uma perturbação muito intensa ao largo da costa entre dia 19 e 20 deverá causar não só chuva forte, persistente, com risco de trovoadas e fenómenos de tempo severo localizados, como também vento intenso com rajadas entre 90 e 130km/h no litoral ocidental. pic.twitter.com/E9XWjHnXtP — BestWeather (@bestweather_) March 18, 2025

A chuva pode ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1500 metros na sexta-feira.

Segundo o IPMA, até sexta-feira o acumulado total de precipitação deverá ser entre 70 e 100 milímetros nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro.

“Tendo em conta a incerteza na evolução da depressão Martinho aconselha-se o acompanhamento das atualizações das previsões e dos avisos meteorológicos”, refere o IPMA em comunicado.

Atualizado às 14h05 de quarta-feira