Morreu Han Jong-hee, co-CEO da Samsung, aos 63 anos. O anúncio foi feito por uma porta-voz da tecnológica sul-coreana, que revelou que o executivo morreu devido a um ataque cardíaco. “As nossas maiores condolências para a família e entes queridos nesta altura difícil”, declarou a empresa.
O executivo era responsável pela área de eletrónica de consumo e equipamentos móveis desde 2022, o mesmo ano em que foi nomeado para o cargo de CEO. Na semana passada, passou a ser co-CEO, já que Jun Young-hyun, que supervisiona a área de semicondutores, foi nomeado para partilhar o cargo de CEO.
Com a morte de Han, Jun Young-hyun passará a ser o único CEO da empresa, passando a supervisionar as três grandes divisões da companhia. Não há, para já, informação sobre um sucessor para o cargo de Han, já que habitualmente a Samsung tem uma estrutura de liderança com dois CEO.
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O executivo sul-coreano trabalhava na Samsung há quase 40 anos. Quando entrou na empresa, em 1988, começou pelo negócio de televisores. À Reuters, um analista que não quis ser identificado destacou que “Han foi uma figura principal do influente negócio de televisores global da Samsung”. “Com a sua morte repentina poderá haver algum impacto de curto prazo na estratégia de negócio, particularmente em áreas como o marketing.”
A morte de Han acontece num momento sensível para a fabricante sul-coreana e após avisos feitos na reunião anual de acionistas sobre como 2025 poderá ser um ano difícil. As tarifas impostas por Donald Trump foram mencionadas como uma apreensão, com a tecnológica a prever também alguns constrangimentos na cadeia global de abastecimento.
A empresa também está a perder terreno no tema dos semicondutores, especialmente quando comparada com empresas como a Nvidia ou a SK Hynix. Na reunião com os acionistas, Han pediu até desculpas “pelo desempenho recente das ações não estar a responder às expectativas” dos acionistas, citou a Reuters. “Ao longo do último ano, a nossa empresa falhou na resposta adequada ao mercado de semicondutores de inteligência artificial em rápida evolução”. Até este ponto do ano, as
O co-CEO da Samsung deveria marcar presença na apresentação de equipamentos para a casa marcada para a próxima semana.